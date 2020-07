El exsecretario privado de Macri contó detalles exclusivos de su allanamiento por la causa de espionaje

Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.

El ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, habló con Eduardo Feinmann en el Noticiero de A24 donde se refirió a la investigación por la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

"Tengo ganas de hablar porque no tengo nada que ocultar y porque creo que es momento que ante estos ataques y estas cosas que están pasando podamos decir lo que pensamos", expresó Nieto.

"La semana pasada me allanaron a mí que vivo con mi mujer y mi hijo de tres meses. Allanaron a mis viejos que tienen más de 70 años con todo este tema del coronavirus. Viven con mi hermano también. Son gente que no tuvo nada que ver con política nunca. Yo hace años que no vivo ahí. La verdad que te genera un poco de indignación y de bronca", agregó.

Con respecto a su función cerca del ex presidente Mauricio Macri durante sus cuatro años de gobierno, dijo: "Yo asistí al Presidente en su vida diaria, es decir, colaboraba en el armado de su agenda, iba con él a reuniones, salidas internacionales y nacionales, armaba sus reuniones, esa era un poco mi función".

Tras ser consultado sobre su relación laboral con Susana Martinengo, la encargada de recibir las cartas del ex presidente y que recientemente fue detenida por la causa, aseguró que "nunca en mi vida me dio algún tipo de informe de inteligencia".

"Yo soy una persona de clase media, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Entré a la política con lo mismo que salí. Vivo en un departamento que estoy pagando con crédito y tengo un auto 2007. La policía cuando me demora para allanarme me dice 'flaco pensé que te íbamos a agarrar un BMW' y se reían entre ellos", aclaró.

Nieto dio su punto de vista sobre el trasfondo de la causa. "Yo creo realmente que son sectores del kirchnerismo que quieren hacer parecernos a todos iguales para poder permanecer impunes con sus procesamientos de corrupción. Creo que ese es el objetivo final de lo que está pasando", dijo y agregó: "el objetivo es Mauricio Macri".

Por otro lado, se refirió a su rechazo de exención de prisión por parte del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. "Sí. Dicen que obstruí la justicia. Yo quiero aclarar algo en este punto. Yo nunca me atrincheré en el auto. De hecho, ya había dejado firmado un escrito porque me habían pasado unas situaciones medio raras los últimos días que sospeché que me seguían. Entonces yo había dejado un escrito esa mañana diciendo que estaba a derecho de la justicia y que me presentaba cuando el juez lo disponga", concluyó.