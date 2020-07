"Chino" Navarro: “Esta crisis va a ser peor que la de 2001, nos va a dejar 55% de pobreza; pero la diferencia es que ahora hay contención social”

Fernando "Chino" Navarro prevé un fuerte aumento de la pobreza por la pandemia y pide un gran acuerdo económico y social (Foto:Archivo)

El dirigente del Movimiento Evita y uno de los principales nexos de la Casa Rosada con el Congreso -como secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete- Fernando “Chino” Navarro advirtió que la crisis económica y social generada por la pandemia de coronavirus en Argentina “va a ser peor que la de 2001” en términos económicos y sociales, aunque aseguró que la diferencia es que hoy “hay más contención del Estado y de la red de organizaciones sociales” y por eso no hay conflictos sociales mayores.

En una entrevista exclusiva con A24.com, Navarro vaticinó que "la pandemia nos va a dejar un 55% de pobreza" y que de esta crisis “el único camino para salir es un gran acuerdo económico social entre todos los sectores productivos y sociales”.

Navarro relativizó las críticas de opositores y del interior de la coalición gobernante al tiempo que destacó el rol de mediador del presidente Alberto Fernández en la pospandemia.

Los que siguen son los puntos principales de la charla mantenida con el funcionario:

- Muchos advierten sobre un cierre masivo de comercios, Pymes y la pérdida de puestos de trabajo. ¿Continuarán los programas ATP y el IFE o cuando reabran las actividades lo cambiarán por un ingreso universal?

Navarro: No se puede resolver hoy, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, quizás haya que continuarlo, supone salgamos del pico de la cuarentena y que empiecen a bajar los contagios y en dos meses la economía despega, o al revés. Hoy nadie sabe cómo va a actuar el virus.

El Presidente dijo que el Estado va a seguir haciendo todo el esfuerzo necesario para sostener a todos y continuar pagando el ATP y el IFE cuanto tiempo sea necesario. Decir ahora qué va a pasar, sería atrevido.

Hasta que no tengamos elementos más concretos, habrá que esperar algunos días para saber cómo evolucionamos con las medidas poscuarentena y el comportamiento del virus en los meses que vienen.

Si ves como ejemplos lo que pasa en otros países del mundo como los EE.UU. que creían que lo tenían controlado, ahora se ha disparado en Florida con 50 mil contagios por día. O en Israel, que supuestamente tenía todo bajo control con tecnología de punta. En Argentina nos somos la excepción; este es un virus inédito.

Hay parámetros que no conocemos y vamos aprendiendo sobre la marcha, pero todo indicaría que vamos llegando al pico. Hay que ver que pasa la semana que viene cuando llegue en pleno el invierno.

- ¿Cómo se financiará la pospandemia: con créditos internacionales, más emisión?

- Navarro: Recurriendo a los recursos del Estado, a emisión y a créditos por obras públicas del CAP, el BID y otros organismos multilaterales. Además, a la conciencia social para cumplir la cuarentena y al esfuerzo socioeconómico que están haciendo millones de argentinos que están sufriendo un alto costo con familiares que han fallecido, otros que han cerrado negocios, Pymes y perdido trabajos informales".

- Se habla de un aumento al 45 o 50% de la pobreza por la pandemia, ¿qué espera el Gobierno?

-Navarro: Va a haber más pobres, la pandemia nos va a dejar el 50 o 55% de pobreza, más negocios cerrados y la voluntad del Gobierno de impulsar un plan de reactivación de la economía con políticas activas y créditos blandos para volver a abrir los negocios que se cerraron, las pymes, las empresas en crisis.

-¿Se puede comparar esta crisis con la de 2001? ¿Temen a un conflicto social similar?

La crisis va a ser más grave que en 2001, con la diferencia de que ahora hay más Estado, más contención social, más atención y apoyo a las pymes, a los comercios, a los sectores de clases medias y bajas que antes no estaban contemplados. Hay una gran red social.

Hoy hay 9 millones de personas que cobran el IFE, eso no existía en 2001, también hay créditos a tasa cero para monotributistas, créditos Potenciar Trabajo para la pos pandemia para que los negocios que cierren puedan reactivarse y reactivar en dos meses la economía cuando esto termine.

Aunque toda esta asistencia no puede impedir el derrumbe de una economía que ocurre a nivel global, no solo en Argentina.

Va a ser importante que el Gobierno motorice la reconstrucción económica con un plan de obra pública, cuando baje el pico, para la regeneración de los puestos de trabajo, la reactivación y levantar el nivel de exportaciones.

"Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Social están trabajando en eso".

-Alberto está pensando en relanzar el Gobierno. ¿Cuándo será?

Navarro: El desafío de Alberto es cómo articula como gran rompecabezas los distintos intereses al bien común.

El plan se va a anunciar cuando sepamos que hemos vencido al virus, lamentar vidas de argentinos que quedaron en el camino y comercios establecimientos fabriles. Vamos a trabajar para reconstruir todo. No hay forma de salir si no hay un acuerdo con los actores que tenemos en Argentina, algunos no son los que nos gusta a todos, son los que están.

Seguramente a otros sectores no les gustamos nosotros, pero no hay otra forma que soportarnos en democracia, convivir, expresar honestidad intelectual que representamos, que queremos y trabajar para bajar el 55% pobres que va a dejar esta pandemia.

La crisis es estructural, viene de arrastre. No empezó con la pandemia, sino desde el año 75. La desigualdad es una gran asignatura pendiente que no pudimos resolver desde la política, como los niveles altísimos de pobreza, la inflación, dólar, inseguridad. Luego vino gobierno como Macri que agravó todo.

Uno confía en el valor de quien conduce el proceso, que es Alberto Fernández, con los actores del gobierno, con Cristina, con los gobernadores, con los dirigentes gremiales, sociales y del mundo productivo.

¿Cómo se logrará salir de esta crisis en medio de tantos cruces y grieta?

Para poder salir tenemos que lograr un gran acuerdo económico y social entre los distintos sectores políticos, productivos, sociales, sindicales. Esto se charló el 9 de julio en Olivos con el Presidente y los empresarios y la CGT.

El único camino para salir es todos juntos. No se sale de a uno, ni uno contra otro, ni con la lógica amigo- enemigo, ni profundizando la grieta. Se sale construyendo caminos y puentes.

Con muchos empresarios y sectores no pensamos lo mismo, hay intereses contradictorios. No es lo mismo el sector financiero que una pyme o sectores sociales.

La salida va a ser gradual. El objetivo es que en 6 o 7 años tengamos un dígito de pobres. Los grupos económicos han ganado mucho en las últimas décadas, ahora tienen que ganar menos y poco a poco podamos construir una sociedad más justa y equitativa.