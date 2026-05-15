Cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA: ¿vuelve la lluvia?

Para el AMBA se espera una jornada gris e inestable, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados entre el mediodía y la noche. De acuerdo con el SMN, las chances de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 40%.

Además, la temperatura volverá a bajar: la máxima apenas llegará a 17°C y la mínima será de 12°C.

clima

Heladas y frío intenso desde el domingo

El domingo marcará el regreso definitivo del frío al AMBA y buena parte de la Región Pampeana. Para la Ciudad de Buenos Aires se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de apenas 15°C.

El escenario se intensificará el lunes con el ingreso pleno de una masa de aire frío desde el sur. En la Capital Federal la mínima descenderá a 6°C, mientras que en el Gran Buenos Aires y el interior bonaerense podrían registrarse temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C.

Las heladas afectarán especialmente a la Región Pampeana y se espera que el frío continúe al menos hasta mediados de la próxima semana, con máximas de entre 15°C y 16°C y mañanas muy frías.

foto frío.jpg Se esperan heladas en el centro del país y algunas nevadas en los Andes. (Foto: archivo).

Nevadas en Cuyo, Córdoba y el NOA

Más allá del AMBA, el avance del frente frío también impactará sobre otras regiones del país. En provincias como Mendoza, San Juan, San Luis y sectores serranos de Córdoba se esperan lluvias y nevadas en zonas altas durante el sábado y la madrugada del domingo.

Además, el noroeste argentino tendrá fuertes contrastes térmicos: mañanas frías y tardes más templadas, aunque con un progresivo descenso de temperaturas hacia el inicio de la próxima semana.

Patagonia: viento, lluvia y sensación térmica bajo cero

La Patagonia también atravesará condiciones adversas durante el fin de semana.

En Tierra del Fuego y Santa Cruz se prevé un escenario frío y ventoso, con lluvias mezcladas con nieve y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. En Ushuaia, la sensación térmica podría caer hasta los -4°C durante la noche.