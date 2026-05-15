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Cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA: ¿vuelve la lluvia?

Se esperan heladas en el centro del país y algunas nevadas en los Andes. Un frente de bajas temperaturas asoma para llegar a la zona metropolitana en los próximos días.

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Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y varias provincias: cuáles afecta. (Foto: archivo)

Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y varias provincias: cuáles afecta. (Foto: archivo)

El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá poco el alivio. A partir del fin de semana avanzará un nuevo frente frío que provocará un marcado descenso térmico, lluvias aisladas y heladas en gran parte del país, además de nevadas en zonas de Cuyo, Córdoba y el noroeste argentino.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cambio de tiempo comenzará a sentirse desde el sábado y se profundizará durante los primeros días de la próxima semana.

Tras un viernes marcado por una mejora que comenzó el jueves gracias al ingreso de un flujo de aire proveniente del norte, que permitirá un leve ascenso de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, vuelve el frío.

El sábado vuelven las lluvias y baja la temperatura

El panorama cambiará de forma contundente desde el sábado, cuando un frente frío avance sobre la zona central del país.

Para el AMBA se espera una jornada gris e inestable, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados entre el mediodía y la noche. De acuerdo con el SMN, las chances de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 40%.

Además, la temperatura volverá a bajar: la máxima apenas llegará a 17°C y la mínima será de 12°C.

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Heladas y frío intenso desde el domingo

El domingo marcará el regreso definitivo del frío al AMBA y buena parte de la Región Pampeana. Para la Ciudad de Buenos Aires se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de apenas 15°C.

El escenario se intensificará el lunes con el ingreso pleno de una masa de aire frío desde el sur. En la Capital Federal la mínima descenderá a 6°C, mientras que en el Gran Buenos Aires y el interior bonaerense podrían registrarse temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C.

Las heladas afectarán especialmente a la Región Pampeana y se espera que el frío continúe al menos hasta mediados de la próxima semana, con máximas de entre 15°C y 16°C y mañanas muy frías.

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Se esperan heladas en el centro del país y algunas nevadas en los Andes. (Foto: archivo).

Nevadas en Cuyo, Córdoba y el NOA

Más allá del AMBA, el avance del frente frío también impactará sobre otras regiones del país. En provincias como Mendoza, San Juan, San Luis y sectores serranos de Córdoba se esperan lluvias y nevadas en zonas altas durante el sábado y la madrugada del domingo.

Además, el noroeste argentino tendrá fuertes contrastes térmicos: mañanas frías y tardes más templadas, aunque con un progresivo descenso de temperaturas hacia el inicio de la próxima semana.

Patagonia: viento, lluvia y sensación térmica bajo cero

La Patagonia también atravesará condiciones adversas durante el fin de semana.

En Tierra del Fuego y Santa Cruz se prevé un escenario frío y ventoso, con lluvias mezcladas con nieve y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. En Ushuaia, la sensación térmica podría caer hasta los -4°C durante la noche.

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