Exclusivo GPS | El tesoro oculto de Macri: su hermana Alejandra reclama una herencia escondida

Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del expresidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias. Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana, según escribió la propia Alejandra en una carta al diario La Nación, en enero de 2020: “Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él”, dice dicha carta.

Como se trata de seis hermanos, y al no estar casado Franco Macri al momento de morir, por ley a Alejandra Macri le correspondería un sexto del patrimonio de su padre, dice el artículo. La demanda se presentó en el Juzgado Civil 14, a cargo de Federico Causse, que maneja la sucesión. La familiar del exmandatario citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de ellos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió audiencia.

En el documento judicial Alejandra Macri dice que quiere que se le reconozca la paridad como heredera junto con sus hermanos a través de una herramienta jurídica llamada “acción de colación”. La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado ”transmisiones gratuitas de acciones“ a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.