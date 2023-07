Exclusivo GPS | Sergio Berni acrecentó sus diferencias con Alberto Fernández: "Los próximos 4 años no son para tibios"

Embed

"En esta semana el giro de la conversación cambió notablemente con las expectativas que genera Sergio Massa como candidato de Unión por la patria", afirmó Berni y agregó "hasta hace muy poquito la discusión era Milei, Bullrich, Larreta no lo escuchaba nombrar', 'pero la irrupción de Massa cambió totalmente el escenario y me parece que hay una expectativa muy fuerte puesta en Sergio Massa como el hombre que puede llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina"..

Asimismo, Berni apuntó contra Alberto Fernández y dijo "Sergio Massa es otra cosa. Bueno, yo no soy la mejor persona para hablar del presidente usted sabe que yo fui muy crítico desde prácticamente, desde que asumió, cuando tenía 90% de imagen positiva, pero más alla de toda carga subjetiva que uno puede tener".

Y agregó "Los próximos 4 años no son para tibios". "Sergio Massa es un hombre que nada tiene que ver con Alberto, tiene musculatura política propia, tiene una fuerza política propia, tiene una historia de gestión totalmente distinta a Alberto Fernández, ha pasado por los cargos más importantes de la Argentina, siempre lo ha hecho de manera exitosa y me parece que está construyendo de cara hacia el futuro una gran expectativa dentro de los ciudadanos", agregó Berni.

Sergio Berni sobre la inflación

Berno analizó la económica y dijo " la inflación, obviamente, es un gran problema, nadie lo discute, pero tenemos inflación con un país que está creciendo, y esto no quiere decir a mal de muchos consoles de tontos, quiere decir que tenemos las bases más importantes para combatir este flagelo que están sólidas, el crecimiento de la Argentina".

Y sostuvo: "Podemos discutir diferentes cosas, lo que no podemos negar, que la Argentina está en una etapa de crecimiento fuerte, la industria está en su mayor rebote, en su mayor esplendor y en su capacidad instalada funcionando, el régimen de registro de empleo, sigue en aumento, tenemos una gran deuda pendiente, la inflación y por sobre todo las cosas, la redistribución, pero teniendo las bases del crecimiento, ya construidas, sólidas, fuerte, con diferentes acciones de la gestión pública que apuntaran el futuro de la Argentina, la posibilidad ya concreta de que el 9 de julio empieza a funcionar el gasoducto, eso empieza a generar expectativas económicas".

sergio berni.jpg Sergio Berni se tomará licencia médica (Foto: NA).

En ese sentido agregó: "los votos van y vienen y tienen que ver con la decisión del ciudadano. Y en esta elección no tengo ninguna duda que más allá de el análisis de las propuestas electorales, lo que más convalida a un candidato es la confianza que genera en su elector. Y me parece que de los cuatro candidatos que tenemos hoy en la ciudadanía para elegir, me parece que Sergio Massa por lejos es el que destila mucho más confianza en cuanto a capacidad de gestión. Los cuatro años que vienen de la Argentina no es para gente con experiencia, no es para un grupo de amigos, es para gente que tiene muy claro lo que es la gestión pública y me parece que hay muy pocas personas en la Argentina con el conocimiento del manejo del Estado que tiene Sergio Másas y eso no es poca cosa'.