Fabiola Yáñez: "No podría tener adelante a Alberto Fernández, es como tener al lado a un abusador"

"Alberto Fernández jamás me pidió perdón por las palizas que me daba, la culpa siempre la tenía yo. Nunca me pidió perdón por nada", comentó en la entrevista realizada en Madrid, España, país donde reside actualmente.

La violencia física, según relata, iba acompañada de un sistemático maltrato psicológico: "El daño psicológico es lo más fuerte que uno padece cuando está con una persona así".

Yáñez describe cómo esta violencia la fue "disminuyendo y enfermando", hasta el punto de normalizar ese tipo de trato.

“¿Usted podría tener adelante a Alberto Fernández?”, le preguntó el periodista Luis Balcarce. “No, la sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”, respondió.

“Enfrentarse a un ex presidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico porque, la verdad, nada te cura; no hay dinero que pueda curar esas heridas”, agregó.

La ex primera dama afirmó que sintió “miedo” por las consecuencias que podría tener ella y su familia por haber denunciado a Fernández. “Lo hacía sistemáticamente y como descontroladamente. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez”, recordó.

Asimismo, describió cómo fue la convivencia en la quinta presidencial de Olivos y apuntó contra el entorno de Fernández, en aquel momento presidente de la Argentina: “Muchas cosas no me dejaban hacer, no me dejaban defenderme, y mucho menos me iban a dejar y separarme o irme, él y el aparato político que lo rodeaba y que lo aconsejaba”.

“Me sentía totalmente sola y a las personas que le pedí ayuda tenían sus intereses con él, como María Cantero (la secretaria personal del exmandatario) y la Ministra de Género”, recordó.

Por último, Yáñez agradeció al gobierno de Javier Milei la custodia que mantiene en su residencia de Madrid. “Entiendo que la escolta pertenece a esta gobierno, y lo agradezco mucho. Mucho se ha hablado también acerca de eso, pero entiendo que es una cuestión que es así. No es que yo lo elegí ni lo pedí. Esto es así, es una disposición”, afirmó.

Se postergó la indagatoria a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

El ex presidente Alberto Fernández estaba citado para declarar en indagatoria este miércoles desde las 11 de la mañana. Sin embargo, la Justicia resolvió posponer la fecha luego de que la defensa presentara un escrito para solicitar el apartamiento del juez Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga al ex mandatario por violencia de género contra Fabiola Yáñez.

Apenas horas antes de presentarse en la indagatoria, Alberto Fernández recusó al juez federal Julián Ercolini y pidió su apartamiento. Solicitó, además, que se suspenda la audiencia de indagatoria hasta no tramitar su planteo.

“Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. (Vuestra Señoría) se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, dice la nota presentada por la defensa.