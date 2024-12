Se postergó la indagatoria a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

Los argumentos de Alberto Fernández para posponer la indagatoria

“Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. (Vuestra Señoría) se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, dice la nota presentada por la defensa.

La abogada Silvina Carreira presentó un escrito donde solicitó también que toda la causa sea trasladada a la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde habrían ocurrido los hechos, y deje de tramitarse en Comodoro Py.

Fernández estaba citado a indagatoria este miércoles a las 11 horas, sin embargo, a última hora del martes, se anunció que la declaración del exmandatario se pospuso para el 19 de diciembre. Frente a la Justicia, deberá responder por las acusaciones de lesiones leves y lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo contra su ex pareja.

Causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La causa que investiga si el ex presidente cometió actos de violencia de género contra la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, se inició cuando el juez Ercolini se encontraba investigando el teléfono de la ex secretaria del mandatario por la Causa Seguros.

En los chats del teléfono de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández e imputada junto a él en la causa de los seguros, la ex funcionaria hablaba con Fabiola Yáñez sobre los golpes que habría recibido la primera dama y le mostraba moretones en el brazo y la cara.

Al respecto, la abogada defensora apuntó contra el juez Ercolini de "direccionar la investigación" contra el ex presidente y presionar a Yáñez a hacer la denuncia.

“Desde el inicio de las presentes actuaciones VS. ha direccionado la investigación para retener la causa. Tal es así que desde el primer momento y con el afán de que la Sra. Yañez inste la acción penal, desoyó lo sugerido por los organismos especializados en género y sin ningún tipo de resguardo por la supuesta víctima, al punto tal que la propia Fabiola Yañez manifestó en una entrevista pública para INFOBAE ‘era una situación bastante incómoda. Me llama el juez. Quería hacer todo rápido, todo apurado. En menos de cuatro horas me armaron una audiencia’, señala el escrito presentado por la defensa para suspender la indagatoria.