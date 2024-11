La Justicia determinó que Alberto Fernández deberá darle el 30% de su jubilación a Fabiola Yáñez

La medida es de carácter provisorio, hasta que se resuelva la demanda iniciada por Fabiola Yáñez, por los gastos que corresponden a la manutención de Francisco, el hijo de ambos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala E de la Cámara rechazó un planteo de Alberto Fernández y confirmó el fallo de primera instancia que había sido dictado en septiembre pasado. La noticia se conoce pocas horas después que el ex presidente tuvo su indagatoria en la causa de la contratación de seguros durante su mandato.

Cómo avanza la causa por alimentos entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Un mes atrás, fracasó la audiencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por la causa donde la ex primera dama exige al ex presidente un incremento de la cuota por alimentos correspondiente al hijo que tienen en común, Francisco. Según informó A24, había voluntad de las partes en negociar, por lo que se podría realizará a una nueva audiencia con fecha a confirmar.

Tal como había adelantado este medio, la defensa de Alberto Fernández pidió que su ex pareja Fabiola Yáñez vuelva a vivir en Argentina con Francisco. Al respecto, A24 pudo confirmar que el pedido quedó "abierto" y no se descarta que suceda, aunque dependerá de "las condiciones económicas".

Desde la representación legal de Fabiola Yáñez piden que Alberto Fernández se haga cargo de la vivienda, prepaga y todos los gastos de Francisco.

alberto fernandez fabiola yañez francisco.jpg Alberto Fernández con Fabiola Yañez y su hijo Francisco. (foto: archivo)

Alberto Fernández pide que Fabiola Yáñez viva en Argentina

La defensa del ex presidente considera que Fabiola Yañez no tiene permisos para trabajar en España y no pude cumplir con la otra parte que le corresponde como ex cónyuge de Alberto Fernández. Por lo que pidieron que la liquidación de alimentos, prepaga y colegio sea en Argentina.

La ex primera dama Fabiola Yañez y el ex presidente de la Nación Alberto Fernández mantuvieron este miércoles una nueva audiencia de conciliación en la Justicia civil en la causa por la cuota de alimentos que inició la mujer. Es la segunda luego de que en la primera, a principios de mes, terminara sin acuerdo entre las partes.

El pedido para que Fabiola Yáñez vuelva a vivir en Argentina quedó abierto y volverá según las condiciones económicas que puedan ofrecer del otro lado. Desde el lado de la ex primera dama piden que el ex presidente se haga cargo de la vivienda, prepaga y todos los gastos de Francisco.

Fabiola Yáñez reclama una cuota mayor por alimentos a Alberto Fernández

La audiencia de este miércoles se realizó por videoconferencia para tratar el reclamo de Yañez, quien exige una cuota alimentaria para la manutención y gastos del hijo de ambos, Francisco, y para solventar su estadía en Madrid, donde la ex primera dama reside ahora.

Hasta el momento la justicia dispuso una medida cautelar en la cuál ordenó que Fernández le pague el 30 por ciento de la jubilación que cobra como ex presidente de la Nación. Este proceso es en paralelo a la denuncia penal que Fabiola Yáñez hizo contra el ex presidente por violencia de género.

Yañez reclama un monto mayor al que determinó la Justicia y para eso se convocó a la audiencia de conciliación. La primera se hizo el 2 de octubre, Fernández estuvo presente pero no hubo acuerdo y la reunión se cerró. Pero allí se determinó que se iba a convocar a una nueva audiencia de conciliación que será mañana.