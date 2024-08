Fabiola Yañez rompió el silencio: "Lo que se vio es poca cosa al lado de lo que ha hecho"

“Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que este hombre ha hecho”, indicó en el anticipo de la nota la ex primera dama.

Además, Fabiola Yañez dijo: “Ha estado durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio que si yo hacía esto o lo otro que se iba a suicidar. Eso no se hace”.

Además dijo temer por su hijo: ”Jamás hubiera querido exponerlo”, lamentó, en referencia a las fotografías que han trascendido con su rostro golpeado. El temor continúa en el presente, en su casa en la capital española: “Yo hoy no podía salir. Pusieron inhibidores que hacían que el auto se apagara”.

“Mi familia está sufriendo, separada; separada porque mi mamá está conmigo”, reveló Yañez ya que su madre es la única persona que la está “sosteniendo” en España, que no tiene “empleados ni niñera”, como dijo haber leído en medios. “Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola”, afirmó. Y no puede trabajar, aseguró, mientras tiene que soportar rumores de que pasea por las calles más exclusivas de Madrid.

"Estoy más fuerte que nunca", contó Yañez al destacar que "la gente no me conoce. Escuché decir que vivo una vida de lujo y no conocen nada de mi".

La palabra de Yañez se da después de reunirse con la nueva letrada Mariana Gallegos. De esta manera ratifica su denuncia y profundiza el contexto de violencia de género y psicológica que habría vivido en la convivencia con el expresidente.

"Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento", dijo Yañez.

Fabiola Yañez declaró ante la fiscalía

Yañez, además, declaró en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). En una entrevista con los profesionales, la expareja del exmandatario reveló detalles sobre la situación que vivía con el dirigente.

La causa contra Fernández por violencia de género, recayó nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, quien también lleva adelante la investigación por supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante su presidencial.

El magistrado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, dictó secreto de sumario, lo que le permitirá pedir distintas medidas de prueba sin que las partes puedan tener acceso al expediente.