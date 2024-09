Facundo Manes opinó sobre el veto a la ley de movilidad: "Los jubilados no son casta"

“El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?”, aclaró Manes en su cuenta de X.

Y en ese contexto agregó: “Es triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política. Basta de querer sacar ventaja a costa del sufrimiento de la gente. Expliquen: ¿qué cambió de junio a hoy? Tengan un poco de coherencia”.

Embed LOS JUBILADOS NO SON LA CASTA



El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta? — Facundo Manes (@ManesF) September 10, 2024

Manes pidió “sentido común y humildad”

“Los jubilados que no son ayudados por sus hijos no llegan a fin de mes. ¿Quiénes son los degenerados? ¿Los que recomponemos sus haberes, tras décadas de trabajo y aportes? ¿O los que los pulverizan? Sentido común y humanidad: no son números, son personas” finalizó en su análisis Facundo Manes.

De esta manera, el diputado radical se mantiene enfrente de un grupo de legisladores de su bancada que buscan un consenso sobre el tema jubilatorio con el Gobierno. Esta semana habrá sesión en el recinto para determinar si queda vigente el veto aplicado por el presidente Javier Milei.