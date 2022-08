Facundo Moyano cargó contra la CGT por no reclamarle al Gobierno sobre la inflación

“¿Cuándo había inflación en el gobierno de Macri el responsable era el presidente y ahora no hay una cuota de responsabilidad por parte del Gobierno?”, se preguntó y dijo que “un dirigente sindical no puede no reclamar ante esta situación. Es inaudito. No tiene el derecho a reclamar, tiene la obligación de reclamar”. Además, agregó: “No les cuesta la crítica a los propios integrantes del Frente de Todos y le cuesta a la CGT. Por lo menos, expresarla en forma clara”.