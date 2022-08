Pablo Moyano se mostró a favor de un bono de suma fija: "Es importante mantener el poder adquisitivo"

"Es el momento justo, la persona indicada", afirmó Moyano.

Consultado por la posibilidad de que se otorgue un bono de suma fija, el dirigente sindical detalló que "nunca se debatió en el consejo directivo suma fija o no", pero aclaró su postura: "Yo no voy a impedir que ningún trabajador que tenga salario bajo no tenga la posibilidad de cobrar un bono o suma fija".

"Todo lo que hoy sea un extra, sacando las paritarias, es importante", afirmó.

"Hay gremios que la van a poder empatar, otros que capaz la puedan superar, y hay muchos gremios que no van a poder llegar. Por eso son importantes las asignaciones familiares o un bono, temas que se van a charlar la semana que viene", añadió.