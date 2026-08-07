Exclusivo: el itinerario de actividades que prepara Argentina para recibir al papa León XIV

Por su parte, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, convocará la semana próxima a una reunión interministerial, para empezar a delinear el operativo de seguridad que será coordinado por la ministra de esa área, Alejandra Monteoliva. Según pudo saber A24.com, habrá un comando unificado, con la participación de las fuerzas federales y provinciales.

Será la primera visita de un Papa en 39 años. Juan Pablo II había estado en 1982 en plena guerra de Malvinas, y en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para mediar en el conflicto diplomático con Chile, lo que evitó una guerra por las islas del Atlántico Sur.

El papa argentino, Francisco, fue invitado por varios presidentes (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei) pero finalmente, para evitar quedar atrapado en internas políticas locales, decidió no visitar el país en los 12 años de su papado.

El itinerario del papa León XIV en Argentina:

León XIV llegará al país como parte de una gira que incluirá Uruguay y Perú. En la Argentina, visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre. En Uruguay, donde residen 900 mil católicos, León XIV oficiará una misa en el Estadio Centenario, con capacidad para 60 mil personas.

La llegada a la Argentina está confirmada para el domingo 8 de noviembre.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Catedral Metropolitana: encuentro con el arzobispo porteño Jorge García Cuerva y los obispos de la Conferencia Episcopal. Lo recibe monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

Casa Rosada: recepción oficial de Javier Milei al Papa.

Cancillería (Palacio San Martín). Cumbre con gobernadores y líderes religiosos.

Palacio Libertad: habrá una recepción y encuentro directo con autoridades nacionales, locales y representantes de la sociedad civil.

Alojamiento: Nunciatura apostólica (Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta).

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

Misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles.

Visita al Teatro Colón y a la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero. Recorrida por el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

y a la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero. Recorrida por el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto. También hay una invitación -a confirmar por el Vaticano- a una misa multitudinaria para jóvenes en el Estadio de River.

MARTES 10

Visita a Córdoba: misa en un predio de FADEA (Fábrica de Aviones de la Fuerza Aérea).

MIÉRCOLES 11

A las 11, misa de despedida en la Basílica de Luján.

En Buenos Aires, León XIV dormirá en la Nunciatura Apostólica, la misión diplomática de la Santa Sede ante la Argentina, en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en Recoleta.

Después del paso por la Argentina, entre el 11 y el 17 de noviembre visitará Perú, su país de nacimiento, para recorrer Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

100 personas y 5 comisiones del Episcopado a cargo de la organización

La Conferencia Episcopal Argentina prepara para los próximos días el anuncio del organigrama de la visita del Papa, pero primero deberá oficializar la conformación de las cinco comisiones que estarán encargadas de las distintas áreas organizativas de la visita, que estarán distribuidas de la siguiente forma:

Comisión de Comunicación: a cargo del vocero y director de la oficina de comunicación y prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el presbítero Máximo Jurcinovica, y será uno de los nexos con el gobierno nacional y las provincias que visitará el Papa.

Comisión de Liturgia

Comisión de Economía y Desarrollo de Fondos

Comisión de Voluntarios

Comisión de Contenidos

De esta manera, ya hay un equipo de más de 100 personas trabajando en las comisiones, anticiparon fuentes de la Iglesia. Se trata de un equipo integrado por sacerdotes, laicos y laicas de la iglesia de todo el país que están involucradas en las comisiones, y personas vinculadas a las ciudades que visitará el Papa para articular con los gobiernos locales. Por ejemplo, la arquidiócesis de Buenos Aires ya coordina con la jefatura de Gobierno de CABA.

En ese marco, el Episcopado también lanzó un concurso por la canción oficial de la venida del Papa,

Los interesados en proponer una canción se pueden inscribir por mail a través de una convocatoria publicada en la web del Episcopado: https://episcopado.org/ver/4945.

El mensaje de León XIV

El mensaje que traerá el Papa en su primera gira latinoamericana incluirá los principales ejes de la primera encíclica publicada por el Papa en mayo último, Magnifica Humanitas, con el subtítulo “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”.

En el documento, el Papa advierte contra las ideologías que miden el valor del ser humano solo por productividad o eficiencia. Y denuncia la explotación silenciosa detrás de la economía digital y defiende la primacía del trabajo humano por encima del capital y los algoritmos.

También critica la concentración de datos, infraestructura y algoritmos en pocas manos y dice que un orden justo debe proteger a los más frágiles y evitar la brecha de exclusión.

En Magnifica Humanitas, León XIV plantea un Estado presente, capaz de orientar la economía hacia el bien común, y según anticipan fuentes eclesiásticas, iría en línea con el mensaje lanzado por su antecesor Francisco y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Así haría énfasis en las desigualdades sociales y haría un llamado a la dirigencia política para resolverlas.