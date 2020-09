Fernández apuntó contra el modelo de los 4 años de Macri: "Fue una estafa asociada a la especulación"

Alberto Fernández junto a Axel Kicillof presentó el programa "Precios Cuidados para la Construcción" en la fábrica Sodimac de San Fernandom

El presidente Alberto Fernández apuntó contra "la especulación que se vivió en Argentina en los últimos 4 años" y en una nueva crítica al gobierno de Mauricio Macri, afirmó: "Ese no es un buen modelo de país, no se a quién se le ocurre pensar que eso es una buena república".

Durante un acto en una pyme en San Fernando, acompañado por el gobernador Axel Kicillof, Fernández advirtió que "cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que queda desamparada en Argentina" y que lo que el país necesita son "dólares para seguir prestando y produciendo".

El Presidente advirtió que "el verdadero dilema está en qué Estado queremos, si un Estado asociado a los que producen y trabajan para poder hacer un país integrado para todos o los que piensan que Argentina es un país para pocos, que están convencidos de que es mejor negocio tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, y se enriquecen, potencian las fortunas que construyeron evadiendo impuestos".

El discurso del Presidente en A24:

Con la preocupación puesta en la inflación y en reactivar la economía, desde la planta de la empresa de grifería y accesorios, Hidromet, en la localidad bonaerense de San Fernando, el mandatario anunció que el programa de Precios Cuidados para fomentar la reactivación de la construcción.

Fernández puso como ejemplo de la crisis que dejó el "modelo de los últimos 4 años" de Macri a la empresa Hidromat, que dijo "es una Pyme que en 2015 perdió la mitad de sus trabajadores y tuvo que pagar 5 millones de pesos en intereses" y señalo que su Gobierno quiere "que la distribución sea más justa" y tiene como principales objetivos "la producción y el trabajo".

"Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros poco, no es una sociedad, eso es una estafa, nosotros no queremos la estafa de los últimos 4 años", enfatizó Fernández antes de defender los planes de impulso al consumo interno como Ahora 12 y Ahora18 que dijo, el anterior gobierno "fue tan exitoso que no se animaron a borrarlo de la escena pero lo hicieron casi inviable".