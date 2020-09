La reaparición de Macri abre otro punto de conflicto entre oficialismo y oposición

Mauricio Macri en Zurich.

El expresidente Mauricio Macri publicó el domingo una larga columna en que acusaba al Gobierno de "atacar la Constitución". La reaparición pública del expresidente después de su viaje por Europa generó una nueva grieta entre oficialismo y oposición. Aunque por lo bajo, algunos dentro de su espacio también criticaron el timing de Macri para volver. Al ruedo.

Quizás la "crítica" más importante fue la del Presidente Alberto Fernández, que apenas de limitó a un retuit de una publicación del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde: "Macri fracasó como presidente. Dejó un país endeudado y en ruinas. Con ese panorama y en medio de una pandemia, el gobierno de Alberto Fernández. Reestructuró el 99% de la deuda, priorizó la vida de la gente y está recomponiendo el tejido social y productivo para ponernos de pie".

Macri fracasó como presidente. Dejó un país endeudado y en ruinas. Con ese panorama y en medio de una pandemia, el gobierno de @alferdez reestructuró el 99% de la deuda, priorizó la vida de la gente y está recomponiendo el tejido social y productivo para ponernos de pie. https://t.co/tLZ5ZDvuFW — Martín Insaurralde (@minsaurralde) September 13, 2020

Con ese retuit, Alberto cumplió con su tribuna, sin darle mayor entidad a la cuestión Macri.

Hubo otras críticas en el oficialismo.

Axel Kicillof: "Cuando les tocó gobernar rompieron todo, lo decíamos ya en 2018. Ahora, como oposición, dice que está dispuesto a seguir rompiendo.... hasta el silencio".

Agustín Rossi (Ministro de Defensa). ,"(Durante su gobierno) No hubo independencia de poderes, se persiguió a periodistas y medios de comunicación, se encarceló a opositores, se hizo inteligencia ilegal, se cerró virtualmente el Congreso, se colonizó el Poder Judicial y la libertad de comercio y empresas estuvo restringida a sus amigos, completando una forma en el ejercicio del poder frívola, insensible e inmoral. Reafirma el carácter destituyente de la oposición que solamente él lidera".

José Luis Gioja (Presidente del PJ). "Incendió el país y hoy pontifica. Para decir lo que dijo podría haber mantenido el silencio. Nadie lo iba a notar".Por Consenso Federal, en tanto, el diputado Alejandro "Topo" Rodriguez advirtió que Macri "volvió de vacaciones para profundizar la grieta y encarar por el atajo de la confrontación", al advertir, en diálogo con Télam, que "ahí es donde se siente a gusto para hacer política".

Mario Negri (Jefe de intebloque de Juntos por el Cambio). "Son conceptos compartidos por los socios de la coalición. No es ninguna novedad. Compartimos lo que dice. No hace ni bien ni mal en aparecer. Tiene derecho a hacerlo. Es el ex presidente”

Alfredo Cornejo (Diputado UCR). "No hay malestar interno. Hemos dicho varios de nosotros lo mismo que dice allí”.

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia, se limitó a retuitear 14 horas después el mensaje de Macri. La misma táctica que usó Alberto Fernández para desacreditarlo.

Nota en desarrollo