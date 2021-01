Finocchiaro contra los gremios: "El planteo de que los maestros estén vacunados para empezar las clases es una excusa"

Alejandro Finocchiaro apuntó duramente contra los sindicatos docentes.

El ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se quejó de la resistencia de algunos gremios docentes a volver a las aulas y sentenció: "El planteo de que los maestros estén vacunados para empezar las clases es una excusa".

"Muy pocos países en el mundo han cometido la desidia de tener sus escuelas cerradas", dijo el dirigente de Juntos por el Cambio y señaló: "Cuando empiecen las clases se van a dar casos de COVID, y va a haber que aplicar los protocolos de la misma manera que sucede en un supermercados o transporte público".

En ese sentido, en diálogo con Romina Manguel, por Fm Milenium, el funcionario del Gobierno de Mauricio Macri reflexionó: "No estuvieron vacunados los policías, los cajeros de supermercados, los colectiveros, los médicos y sostuvieron nuestra sociedad".

"Yo no puedo discutir de epidemiología con el doctor Pedro Cahn, lo que sí puedo decir es que hay que volver a abrir las escuelas como muchas otras actividades. Eso no es marketinero", afirmó Finocchiaro, y agregó: "Yo soy docente y estoy deseando verle la cara a mis alumnos y no antepongo la vacunación".

Para finalizar, el ex ministro de Educación nacional apuntó contra los gremios que evidenciaron una fuerte resistencia a la presencialidad y sentenció: "El planteo de CTERA que estén vacunados los maestros para empezar las clases es una excusa".

"No hay que ser hipócritas, el año pasado los chicos del conurbano que no fueron a la escuela estaban en la calle jugando a la pelota sin barbijo ni protección", recalcó el ex funcionario nacional y concluyó: "Cuando CTERA dice 'voy a la escuela pero no doy clases', lo hace para hacerle la contra a Larreta. No se dan cuenta que no lo perjudican a él sino al futuro de los chicos y chicas. Es un gremio que representa al kirchnerismo en la educación. Toma decisiones políticas, no sindicales".