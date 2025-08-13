En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Industria
Comercio exterior

Flexibilizan normas para importar algunos nuevos productos: alerta a estos sectores industriales

El Gobierno permitirá certificaciones internacionales para siete categorías, incluyendo juguetes y muebles, lo que despierta advertencias en la industria nacional por el posible aumento de importaciones.

Mendoza asistirá a las empresas con el pago del 50% de los honorarios de los consultores en comercio exterior. (Foto archivo)

Mendoza asistirá a las empresas con el pago del 50% de los honorarios de los consultores en comercio exterior. (Foto archivo)

El Gobierno Nacional decidió aceptar ensayos y certificaciones emitidos por organismos técnicos reconocidos en el exterior para siete tipos de productos de consumo, eliminando la obligación de repetir en el país controles ya realizados. La medida apunta a reducir trámites y costos para fabricantes e importadores, lo que derivará en un mayor ingreso de estos productos y permitiría bajar el costo en el mercado interno. Aunque también podría redundar en una mayor competencia para las fábricas locales afectando la producción industrial y el empleo.

Leé también La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora
La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora. 

La disposición de la Secretaría de Industria y Comercio alcanza a encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros de fibras y partículas de madera y muebles fabricados con esos tableros.elimina más de 12 mil trámites burocráticos por año y reduce costos innecesarios, lo que impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia”, indicó el comunicado oficial

Hasta ahora, era obligatorio repetir las pruebas y certificaciones técnicas ya efectuadas en el extranjero, lo que generaba demoras y gastos adicionales. El nuevo esquema habilita a organismos nacionales o extranjeros acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación o por entidades homologadas en acuerdos multilaterales a emitir certificados válidos para el mercado local.

Preocupación en sectores productivos por la apertura técnica a importaciones

La medida también actualiza exigencias técnicas que en algunos casos no se modificaban desde hace más de veinte años, como ocurre con los juguetes, incorporando normas internacionales ISO, EN, ASTM, junto a las IRAM y NM vigentes en Argentina. Según la Secretaría, esto alinea la regulación nacional con estándares de seguridad reconocidos mundialmente.

En sectores industriales vinculados a los productos alcanzados, surgieron advertencias sobre un posible impacto en la producción local. “La flexibilización de requisitos técnicos puede favorecer el ingreso de artículos más baratos del exterior, generando un desplazamiento de la industria nacional en ciertos segmentos”, señalaron fuentes del sector a A24.com.

El Ministerio de Economía explicó que la resolución se enmarca en cambios recientes de las Normas y Procedimientos de Control Metrológico, que aceptan la certificación internacional del Organismo Internacional de Metrología Legal (OIML) para equipos como balanzas, termómetros, medidores de agua y surtidores de combustible. Esto reduce la aprobación de modelos y agiliza verificaciones iniciales mediante la aceptación de ensayos internacionales.

Desde el Gobierno, se argumenta que aceptar certificaciones del exterior “promueve la eficiencia y la competitividad del mercado interno”. No obstante, cámaras empresarias sostienen que será clave reforzar la fiscalización en frontera para prevenir prácticas de competencia desleal y garantizar que los productos cumplan efectivamente las normas de seguridad exigidas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Industria
Notas relacionadas
El Gobierno celebró una medida de Brasil que beneficia la exportación de leche argentina
El proyecto de Facundo Manes sobre Alzheimer obtuvo dictamen y se tratará en la próxima sesión
Cristina y otros condenados no pagaron el decomiso millonario en la Causa Vialidad: qué hará la Justicia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar