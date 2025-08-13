Cristina Kirchner pidió condenar a 15 años de prisión a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

“La violencia ejercida sobre Cristina Kirchner no fue sólo física, sino simbólica, estructural y permanente. En ese contexto se enmarca el intento de asesinato”, sostuvo Aldazábal durante su intervención, que marcó el inicio de una etapa clave del proceso judicial.

la-querella-pidio-la-absolucion-para-carrizo-foto-tn-agustina-ribo-TENRQTJGO5BQTED5EFSC55FTKA La querella pidió la absolución para Carrizo.

El 1° de septiembre de 2022, Sabag Montiel apuntó un arma cargada a pocos centímetros del rostro de Cristina Kirchner mientras ella saludaba a militantes frente a su casa en el barrio de Recoleta. El arma falló al disparar y eso evitó una tragedia mayor. Desde entonces, tanto él como Uliarte —quien habría participado en la planificación— permanecen detenidos.

Una investigación cuestionada desde el inicio

Durante su exposición, el abogado de la querella también arremetió con fuerza contra la instrucción de la causa. “Se investigó mal, se investigó tarde y se dejaron pasar elementos clave. A pesar de eso, llegamos con pruebas sólidas para pedir estas condenas”, señaló Aldazábal, en lo que fue una crítica directa al desarrollo del expediente durante la etapa inicial.

El letrado subrayó que, a pesar de las falencias investigativas, la evidencia recolectada es suficiente para demostrar la responsabilidad de Sabag Montiel y Uliarte. En contraste, afirmó que con Carrizo no sucede lo mismo, y que forzar una acusación sería usar el proceso penal con fines que Cristina Kirchner considera inaceptables.

Qué sigue en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner

La etapa de alegatos se extenderá durante varias jornadas. Este martes se dio inicio con la presentación de la querella, y el próximo paso será escuchar la posición del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Gabriela Baigún tendrá a su cargo la formulación del pedido de condena oficial en nombre del Estado, y su intervención será crucial para determinar la estrategia acusatoria que seguirá el juicio.

atentado-a-cfkpng El intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N°6 deberán evaluar todos los elementos presentados y decidir si las pruebas reunidas alcanzan para dictar condenas. Mientras tanto, el caso continúa captando la atención mediática por tratarse del hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia en Argentina.

Una señal política en medio del proceso judicial

Más allá del pedido de condena, el gesto de Cristina Kirchner de no acusar a Carrizo muestra una postura en medio de su detención domiciliaria por la causa Vialidad. En un contexto donde las causas judiciales suelen tener un fuerte componente político, la ex presidenta parece querer enviar un mensaje de respeto al debido proceso.

“Cristina no quiere que la acusación sea una forma de venganza. Quiere que se haga justicia con pruebas, no con presunciones”, resumió Aldazábal ante los jueces. Esta declaración resonó como un posicionamiento claro ante la opinión pública y dentro del juicio.

OQ27SD3BUVFXBHJ6HFLYZWKSKY Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, con la Bersa calibre 32 con la que habrían gatillado en la cabeza de la ex presidenta.

Con el avance de los alegatos, el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner entra en una etapa definitoria. Las condenas solicitadas, la evidencia presentada y las decisiones que tomen tanto el Ministerio Público Fiscal como los jueces del tribunal serán claves para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia política reciente del país.