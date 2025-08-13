Quiénes cuidan a las hijas de Wanda Nara mientras graba Love is Blind en México

hijas de wanda nara cuidado

La verdad detrás de la decisión que tomó Telefe sobre Wanda Nara y el regreso de MasterChef

La última semana circuló la versión de que Telefe habría decidido posponer la nueva temporada de MasterChef para 2026, lo que dejaría a Wanda Nara fuera de la pantalla durante este año.

De acuerdo a esa información, la señal priorizaría la producción local de La Voz Senior, el formato internacional que convoca a cantantes adultos mayores, que hasta ahora nunca tuvo su versión argentina y que se emitiría una vez finalice la actual entrega del reality musical conducido por Nicolás Occhiato.

Sin embargo, PrimiciasYa se comunicó con el área de prensa de Telefe y desde allí desmintieron el retraso: MasterChef sí saldrá al aire este mismo año y la conducción seguirá en manos de Wanda Nara. "Comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro", le aseguraron a este portal.

El panel de jurados mantendrá sus nombres habituales: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular ya confirmaron su regreso. "Se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", añadieron desde el canal.

En cuanto a las figuras que podrían sumarse como participantes, la lista preliminar incluye a Luis Ventura, la ex Gran Hermano Lucila Villar (La Tora), Fernando Dente, Lizy Tagliani, Graciela Alfano, Emilia Attias, el actor Roly Serrano, Momi Giardina, La Joaqui, Sofi Martínez y Pablo Rago, entre otros nombres.

Por último, la emisora también proyecta la adaptación local de La Voz Senior, aunque por el momento no se definió si su estreno será este año o quedará para el próximo.