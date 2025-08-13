A24.com

Quiénes cuidan a las hijas de Wanda Nara mientras graba Love is Blind en México

En medio de las grabaciones en México para la segunda temporada de Love is Blind Argentina, Wanda Nara mostró quiénes cuidan a sus hijas mientras ella trabaja.

13 ago 2025, 18:11
Wanda Nara viajó a México para grabar la segunda temporada de la versión argentina de Love is Blind, el reality de citas de la plataforma de Netflix que conduce junto a Darío Barassi. Este nuevo ciclo, que promete dar que hablar, la tiene completamente enfocada en las grabaciones y en cumplir con la exigente agenda de producción.

En medio de su agitada rutina laboral, la mediática compartió en sus historias de Instagram quiénes se encargan de cuidar a sus hijas, Isabella y Francesca, en pleno conflicto con Mauro Icardi por la custodia de ellas. Aprovechó para mostrar un momento íntimo y familiar que refleja el apoyo incondicional que recibe.

La cantante de Bad Bitch subió a sus redes sociales una selfie que tomó su papá, Andrés Nara. En la foto aparecen una de las niñas y los hijos de Zaira Nara, dejando en evidencia que sus seres queridos no dudan en acompañarla cuando sus compromisos la alejan de casa.

“Abuelo – Madrina – Primos. Nuevamente Netflix confía en mí para conducir un proyecto enorme y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto, en Buenos Aires, mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió la rubia sobre la imagen. Ese mensaje reafirma el valor que le da a su entorno cercano y cómo, gracias a ellos, puede llevar adelante sus proyectos internacionales sin descuidar a sus hijas.

hijas de wanda nara cuidado

La verdad detrás de la decisión que tomó Telefe sobre Wanda Nara y el regreso de MasterChef

La última semana circuló la versión de que Telefe habría decidido posponer la nueva temporada de MasterChef para 2026, lo que dejaría a Wanda Nara fuera de la pantalla durante este año.

De acuerdo a esa información, la señal priorizaría la producción local de La Voz Senior, el formato internacional que convoca a cantantes adultos mayores, que hasta ahora nunca tuvo su versión argentina y que se emitiría una vez finalice la actual entrega del reality musical conducido por Nicolás Occhiato.

Sin embargo, PrimiciasYa se comunicó con el área de prensa de Telefe y desde allí desmintieron el retraso: MasterChef sí saldrá al aire este mismo año y la conducción seguirá en manos de Wanda Nara. "Comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro", le aseguraron a este portal.

El panel de jurados mantendrá sus nombres habituales: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular ya confirmaron su regreso. "Se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", añadieron desde el canal.

En cuanto a las figuras que podrían sumarse como participantes, la lista preliminar incluye a Luis Ventura, la ex Gran Hermano Lucila Villar (La Tora), Fernando Dente, Lizy Tagliani, Graciela Alfano, Emilia Attias, el actor Roly Serrano, Momi Giardina, La Joaqui, Sofi Martínez y Pablo Rago, entre otros nombres.

Por último, la emisora también proyecta la adaptación local de La Voz Senior, aunque por el momento no se definió si su estreno será este año o quedará para el próximo.

