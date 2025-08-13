Luna en Aries: los 5 signos más beneficiados por su energía en agosto de 2025

Leo: confianza para brillar

El Sol, su regente, en trígono con la Luna les da a los leoninos un día perfecto para mostrar su talento. Es un buen momento para entrevistas, presentaciones o conversaciones importantes. La creatividad fluye y la autoestima se fortalece.

Sagitario: optimismo y oportunidades

Sagitario recibe el tránsito en un ángulo armónico de fuego, impulsando el optimismo, las ganas de viajar o explorar y la apertura a nuevas ideas. La jornada es ideal para lanzarse a aprender algo nuevo o conectar con personas inspiradoras.

Géminis: movimiento y comunicación

Aunque la energía de Aries es de acción, para Géminis se activa especialmente el área social. Podrán cerrar acuerdos, hacer contactos valiosos y encontrar soluciones creativas a problemas pendientes. Mercurio directo favorece la claridad en las conversaciones.

Acuario: impulso para innovar

La Luna en Aries despierta en Acuario un espíritu de innovación y cambio. Es un día favorable para tomar decisiones rápidas en proyectos tecnológicos, grupales o comunitarios. También para defender ideas con convicción y ganar aliados.

Los 5 signos que recibirán una dosis extra de energía con la Luna en Aries

La Luna en Aries invita a no postergar. Es momento de actuar, pero también de mantener el equilibrio emocional. Evitá los impulsos que puedan llevar a conflictos, sobre todo en relaciones cercanas. Aprovechá la energía para iniciar aquello que venías posponiendo.