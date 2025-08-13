En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Aries
ASTROLOGÍA

Luna en Aries: los 5 signos más beneficiados por su energía en agosto de 2025

La Luna en Aries activa el coraje, la pasión y el deseo de actuar. Descubrí cuáles son los 5 signos que sentirán más impulso y buenas oportunidades hoy.

Luna en Aries hoy: los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte y energía
Luna en Aries hoy: los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte y energía

Hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, la Luna transita por Aries en su fase gibosa menguante, trayendo una oleada de energía directa, impulsiva y motivadora. Este tránsito favorece la acción inmediata, el liderazgo y el atreverse a dar un paso al frente.

Leé también Astrología: 4 signos bendecidos por el Sol en Leo y trígono con la Luna en Aries
Energía de fuego: Sol en Leo y Luna en Aries potencian a estos 4 signos

Además, el trígono con el Sol en Leo amplifica la autoconfianza y las ganas de brillar, mientras que la conjunción Venus–Júpiter en Cáncer abre puertas a conexiones emocionales intensas. Sin embargo, la Luna también forma cuadraturas con Venus y Júpiter, lo que sugiere que será clave manejar los impulsos y no dejarse llevar por los excesos.

Aunque todos los signos sentirán este movimiento lunar, hay 5 que se verán especialmente beneficiados por la energía de Aries en este día.

luna aries 2

Aries: iniciativa y protagonismo

Con la Luna en su propio signo, Aries se siente en casa. Hoy tendrán la energía suficiente para liderar proyectos, tomar decisiones rápidas y avanzar en temas que parecían estancados. El trígono con el Sol en Leo refuerza el carisma y la visibilidad social.

Leo: confianza para brillar

El Sol, su regente, en trígono con la Luna les da a los leoninos un día perfecto para mostrar su talento. Es un buen momento para entrevistas, presentaciones o conversaciones importantes. La creatividad fluye y la autoestima se fortalece.

luna aries 3

Sagitario: optimismo y oportunidades

Sagitario recibe el tránsito en un ángulo armónico de fuego, impulsando el optimismo, las ganas de viajar o explorar y la apertura a nuevas ideas. La jornada es ideal para lanzarse a aprender algo nuevo o conectar con personas inspiradoras.

Géminis: movimiento y comunicación

Aunque la energía de Aries es de acción, para Géminis se activa especialmente el área social. Podrán cerrar acuerdos, hacer contactos valiosos y encontrar soluciones creativas a problemas pendientes. Mercurio directo favorece la claridad en las conversaciones.

Acuario: impulso para innovar

La Luna en Aries despierta en Acuario un espíritu de innovación y cambio. Es un día favorable para tomar decisiones rápidas en proyectos tecnológicos, grupales o comunitarios. También para defender ideas con convicción y ganar aliados.

aries luna signo

Los 5 signos que recibirán una dosis extra de energía con la Luna en Aries

La Luna en Aries invita a no postergar. Es momento de actuar, pero también de mantener el equilibrio emocional. Evitá los impulsos que puedan llevar a conflictos, sobre todo en relaciones cercanas. Aprovechá la energía para iniciar aquello que venías posponiendo.

