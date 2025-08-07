La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora. 

El único sector en baja fue Productos de metal, con un retroceso interanual del 5,8%.

La industria creció 9,3% interanual en junio de 2025 y cayó 1,2% respecto del mes previo https://t.co/erTx5qFBqT pic.twitter.com/ANIxvcOzAJ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 7, 2025

Fuerte avance en alimentos y bebidas

La suba del 4,0% en alimentos y bebidas estuvo impulsada por un crecimiento del 11,0% en la producción de lácteos. Según la Dirección Nacional de Lechería, la producción primaria de leche aumentó 10,3% interanual y acumuló una mejora del 11,4% en el semestre.

Automotriz: récord en utilitarios y más exportaciones

La industria automotriz registró en junio un incremento interanual del 35,3% en la producción de vehículos, gracias a una mejora en el abastecimiento de insumos respecto a las restricciones de 2024.

De acuerdo con la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA):

Producción de utilitarios: +58,9%

Producción de automóviles: +7,6%

Ventas a concesionarios: +18%

Exportaciones: +9%, con fuerte aumento en los envíos a Perú

La fabricación de autopartes también creció 17,2% por mayor demanda interna.

La categoría Productos minerales no metálicos aumentó 19,7%.

Electrónica y electrodomésticos en alza

La división Otros equipos, aparatos e instrumentos avanzó 42,7%, principalmente por la producción de celulares y televisores, que creció 85,3% frente a junio de 2024.

El sector de maquinaria y equipo subió 17,3% en junio y 20,1% en el semestre. La maquinaria agropecuaria creció 21,5% en el mes y 33,5% en el acumulado, con alzas en tractores, cosechadoras y pulverizadoras.

Materiales para la construcción con fuerte demanda

La categoría Productos minerales no metálicos aumentó 19,7%, traccionada por:

Artículos de cemento y yeso: +35,1%

Cemento portland: +11,8%

Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el consumo interno de hormigón elaborado creció 28,5%, el de mosaicos graníticos 62,9% y el de placas de yeso 19,3% interanual.