Economía
Industria
INDEC
Economía

La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora

Los primeros seis meses del año fueron impulsados por el buen desempeño de sectores como alimentos, automotrices, maquinaria y productos minerales, según el INDEC.

La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora. 

La actividad industrial argentina registró en junio de 2025 una caída mensual del 1,2% en la medición desestacionalizada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, en la comparación interanual mostró un crecimiento del 9,3% y cerró el primer semestre con una suba acumulada del 7,1% frente al mismo período de 2024.

El avance estuvo marcado por fuertes incrementos en quince de las dieciséis divisiones que componen el indicador, en un contexto de recuperación tras el bajo desempeño del año anterior, afectado por la devaluación y la caída del consumo.

Sectores que impulsaron la producción industrial

Entre las ramas con mayor impacto positivo en el resultado general se destacaron:

  • Alimentos y bebidas: +4,0%
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: +29,0%
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: +42,7%
  • Maquinaria y equipo: +17,3%
  • Productos minerales no metálicos: +19,7%

El único sector en baja fue Productos de metal, con un retroceso interanual del 5,8%.

Fuerte avance en alimentos y bebidas

La suba del 4,0% en alimentos y bebidas estuvo impulsada por un crecimiento del 11,0% en la producción de lácteos. Según la Dirección Nacional de Lechería, la producción primaria de leche aumentó 10,3% interanual y acumuló una mejora del 11,4% en el semestre.

Automotriz: récord en utilitarios y más exportaciones

La industria automotriz registró en junio un incremento interanual del 35,3% en la producción de vehículos, gracias a una mejora en el abastecimiento de insumos respecto a las restricciones de 2024.

De acuerdo con la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA):

  • Producción de utilitarios: +58,9%
  • Producción de automóviles: +7,6%
  • Ventas a concesionarios: +18%
  • Exportaciones: +9%, con fuerte aumento en los envíos a Perú

La fabricación de autopartes también creció 17,2% por mayor demanda interna.

La categoría Productos minerales no metálicos aumentó 19,7%.

Electrónica y electrodomésticos en alza

La división Otros equipos, aparatos e instrumentos avanzó 42,7%, principalmente por la producción de celulares y televisores, que creció 85,3% frente a junio de 2024.

El sector de maquinaria y equipo subió 17,3% en junio y 20,1% en el semestre. La maquinaria agropecuaria creció 21,5% en el mes y 33,5% en el acumulado, con alzas en tractores, cosechadoras y pulverizadoras.

Materiales para la construcción con fuerte demanda

La categoría Productos minerales no metálicos aumentó 19,7%, traccionada por:

  • Artículos de cemento y yeso: +35,1%
  • Cemento portland: +11,8%

Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el consumo interno de hormigón elaborado creció 28,5%, el de mosaicos graníticos 62,9% y el de placas de yeso 19,3% interanual.

