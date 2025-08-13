El mensaje esperanzador de Emanuel Ortega, pareja de Julieta Prandi, luego de la sentencia a Claudio Contardi

Emanuel Ortega fue un gran sostén emocional para Julieta Prandi durante todo el proceso judicial contra Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual reiterado con acceso carnal y daños en la salud mental de la modelo.
Emanuel Ortega habló tras conocerse la condena a Claudio Contardi en la causa contra su pareja, Julieta Prandi, y dejó un mensaje esperanzador a futuro.
Previo a conocerse la condena, Julieta estuvo acompañada a cada instante por el cantante, y juntos se dirigieron al tribunal. Sin embargo, no pudieron llegar a tiempo y se enteraron de la condena a través de los medios de comunicación. Antes de acudir al juicio en el que se dio a conocer el veredicto, ambos dialogaron con Lape Club Social (América TV).
Desde el propio programa que conduce Sergio Lapegüe aprovecharon para agradecerle a Emanuel por acompañar a su pareja en este proceso judicial. En nombre de quienes apoyaron a la modelo, se valoró el acompañamiento del cantante.
En este sentido, Ortega no dudó en responder, y remarcó la necesidad de que la Justicia maque un antes y un después a partir de este caso: "Gracias a los medios por apoyarla a ella, están mandando un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día las cosas cambien para bien".
"Es la oportunidad que tiene la Justicia de nuestro país para dar vuelta la página y empezar a escribir una nueva. Hay un montón de victimas de violencia, no solo de género, que están esperando sentirse un poco más protegidas y amparadas", concluyó, dejando en claro que la prioridad no es solamente Julieta, sino todas las víctimas que, a partir de este caso, comienzan a aumentar su fe en la Justicia.
Este miércoles por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, tras causar un grave daño en la salud mental de Julieta Prandi.
El ex de la modelo quedó detenido de inmediato y fue trasladado a la DDI de Campana, donde se difundió su primera imagen esposado y acompañado por efectivos policiales. Según informaron en el programa Intrusos (América TV), el empresario será posteriormente llevado a la Unidad Penal 41 de Campana.
El fiscal Christian Fabio solicitó una pena de 20 años para Contardi, mientras que el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando, pidió una condena de 50 años. Por su parte, la defensa del empresario había solicitado su absolución.
Esta mañana, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar comunicaron la pena de 19 años de prisión para Contardi y ordenaron su detención inmediata.
"Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P", leyeron al comienzo de su veredicto los magistrados.
"Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP", se resolvió.
