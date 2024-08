Francisco Paoltroni armó su monobloque llamado "Libertad, Trabajo y Progreso"

Además, aclaró que votará con LLA “todas las veces que corresponda”, aunque remarcó que “en el caso de (Ariel) Lijo no, ya que es lo opuesto a nuestra promesa de campaña. Por eso me opuse y a su vez, todos saben que a mí provincia, Formosa, la perjudicó enormemente”.

“Soy un hombre de palabra y convicciones. Voy a votar todas las propuestas de campaña”, remarcó Paoltroni en las inmediaciones del Senado. “Venimos a terminar con el sistema de la casta, que tiene grandes ramificaciones en la Justicia”, agregó.

“Yo no me peleé con nadie. Ellos dejan de cumplir con el mandato popular al postular al juez Lijo”, expresó el legislador, aunque aclaró que “no corté el diálogo con nadie”.

“Hoy soy un senador independiente que abraza las ideas de la Libertad. Me fueron de La Libertad Avanza”, explicó Paoltroni. “El Presidente está llevando adelante una gran reforma económica que necesitamos, pero que no se distraiga en la tarea de terminar con la casta”, señaló.

el-senador-francisco-paoltroni-envio-un-mensaje-desde-sus-redes-sociales-para-ratificar-su-apoyo-al-presidente-javier-milei-foto-captura-x-paoltronif-PJB3G4IDO5HYRHDFAA4LOQDJUM.avif

Paoltroni tomó la decisión tras una reunión con la vicepresidenta

Después de ser expulsado del bloque de La Libertad Avanza, Paoltroni resolvió crear un monobloque llamado “Libertad, Trabajo y Progreso”. El legislador por Formosa conservará la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, así también como su lugar en el resto de las comisiones.

Paoltroni tomó la decisión tras una reunión con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien tiene afinidad y unas horas antes había anticipado su rechazo por “improcedente” a la solicitud que firmaron cuatro senadores oficialistas para expulsarlo del bloque.

La titular de la Cámara Alta consideró que el apartamiento de un miembro de un bloque no le corresponde a ella, sino que los bloques definen sus composiciones y cambios con autonomía.