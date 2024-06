Francos anticipó qué capítulos de la Ley Bases aprobada en el Senado van a intentar insistir en Diputados

Respecto a las privatizaciones, Francos detalló que en ese caso no existió un acuerdo explícito en el Senado y que simplemente se aceptaron los cambios por la falta de número. "No teníamos votos para poder sostenerlo", reconoció. "No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo", planteó.

La planificación que están analizando en la Cámara de Diputados es tratar en el plenario de comisiones del martes el proyecto que viene del Senado y poder sesionar el jueves para darle sanción definitiva. La ley se sancionaría el 27 de junio.