El titular de la cartera de Seguridad, por su parte, responsabilizó al gobierno predecesor de la situación actual. “Veníamos de cuatro años de no sumar un kilómetro a las líneas de transporte y por eso el sistema está así. Eso sumado al crecimiento de la demanda y el calor”, indicó. Y en la misma sintonía, añadió: “En los últimos cuatro años no se invirtió ni un paquete de caramelos, Pedimos a las empresas que no tiene ciclos continuos que morigeren el consumo en hora pico”.

Martínez y Fernández resaltaron que el presidente Alberto Fernández decidió acompañar este pedido hacia el sector productivo con la disposición de la modalidad de trabajo remoto o a distancia para hoy y mañana en la administración pública nacional a partir del mediodía para reducir el consumo de agua y energético en las dependencias frente a las altas temperaturas.

Ola de calor: los empleados públicos trabajarán a distancia para ahorrar energía

empleadospublicos.jpg El Gobierno dispuso que los empleados públicos trabajen a distancia para ahorrar el consumo eléctrico (Foto: Diario Cuyo).

El Gobierno dispuso hoy que los empleados de la administración pública deberán, en lo posible, realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo a distancia, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica. Es que la ola de calor que azota la Argentina llevó a que se alcanzase un récord histórico de consumo, lo que derivó en cortes del suministro en distintas zonas del aérea metropolitana.

El Decreto 16/2022, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, establece que la medida regirá para los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las 12 horas.

Trabajo a distancia: ¿a quiénes alcanza la medida?

La medida alcanza a las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional. "Deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible, y se abstendrán de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo".

Asimismo se instruye a los distintos organismos para que "implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales".

¿Qué empleados están excluidos de la medida?

De esta medida quedan excluidos el personal de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), las Fuerzas de Seguridad Federales, Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario Federal, salud y sistema sanitario.

Tampoco alcanza a Guarda Parques Nacionales y Sistema Federal de Manejo del Fuego, Dirección Nacional de Migraciones, Instituciones bancarias y entidades financieras.