Fuerte cruce entre De Vido y Grabois por la carta de Madres a Alberto: "No sé cómo te da la cara"

De Vido y Grabois protagonizaron un duro cruce en redes sociales

El encuentro entre Alberto Fernández y los legisladores de Juntos por el Cambio generó fuertes repercusiones. La primera fue una dura carta de Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, al Presidente. Pero esa misiva solo fue el punto de partida para un tenso enfrentamiento tuitero entre Julio De Vido y Juan Grabois. "No sé como te da la cara", se espetaron.

El ex ministro de Planificación, apoyándose en la carta que remitieron donde aseguraron sentirse con "mucho dolor" porque el Presidente había sentado "en su mesa a todos los que explotan a los trabajadores" y "a los que saquearon al país", aseveró "que no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas".

Julio De Vido se hizo eco de la carta de Madres a Alberto Fernández por la reunión con los legisladores de Juntos por el Cambio.

"No sé cómo te da la cara", lo cruzó Grabois y aseveró: "Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente". La pelea tuitera no quedó allí y el ex diputado replicó: "Saliste, basura, no sé cómo te da la cara a vos".

Incluso, redobló la apuesta. "Contá los negocios que hacías con la Stanley para cagar gente", dijo De Vido haciendo referencia a su rol al frente de la CTEP y concluyó: "A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba, cagador".

El duro cruce entre Grabois y De Vido: "No sé cómo te da la cara".

Lejos de frenar la pelea, Grabois apuntó contra las investigaciones judiciales que enfrenta el ex funcionario nacional y sentenció: "Vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías", por lo que concluyó: "Deberías pedir perdón a la sociedad".