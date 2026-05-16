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Javier Milei respaldó a Paz Pereira tras la ayuda humanitaria: "Argentina acompaña al pueblo boliviano"

El Presidente argentino anunció el envío de dos aviones Hércules para auxiliar al país vecino que atraviesa una crisis social y económica.

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Milei envió ayuda humanitaria a Bolivia y respaldó a Paz Pereira en medio de la crisis. (Foto: archivo) 

Milei envió ayuda humanitaria a Bolivia y respaldó a Paz Pereira en medio de la crisis. (Foto: archivo) 

El presidente Javier Milei expresó su respaldo al mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira luego del envío de ayuda humanitaria en medio de la profunda crisis política, social y económica que atraviesa Bolivia. La asistencia incluyó aviones Hércules argentinos destinados a tareas humanitarias en la ciudad de La Paz, en un contexto marcado por protestas, bloqueos y fuertes tensiones internas.

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A través de un mensaje publicado en la red social X, Paz Pereira agradeció el “invaluable apoyo” brindado por la Argentina y destacó el gesto de solidaridad del Gobierno de Milei. “Este apoyo representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad”, sostuvo el mandatario boliviano, quien además remarcó la importancia de la cooperación entre ambos países para proteger “la vida y el bienestar” de la población.

Por su parte, Milei respondió con un fuerte mensaje político y aseguró que la Argentina “acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”. En esa línea, el Presidente ratificó que continuará colaborando con Bolivia “con cooperación, decisión y hechos concretos”.

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Cuál es la situación en Bolivia

La situación en Bolivia se agravó en las últimas semanas por el incremento de protestas y bloqueos impulsados por distintos sectores sociales y sindicales que reclaman la renuncia de Paz Pereira. Entre las organizaciones movilizadas aparecen la Central Obrera Boliviana (COB), agrupaciones campesinas e indígenas como los Ponchos Rojos, además de cooperativistas mineros y docentes.

Bolivia en llamas
Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana se manifiestan en La Paz, Bolivia. Foto: REUTERS

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana se manifiestan en La Paz, Bolivia. Foto: REUTERS

En medio del creciente malestar económico y político, el mandatario boliviano denunció intentos de “desmontar” el sistema democrático y advirtió que quienes intenten quebrar el orden constitucional “van a ir a la cárcel”. También afirmó que el proceso político iniciado tras su llegada al poder “es irreversible” y acusó a sectores radicalizados de intentar generar una desestabilización institucional a solo seis meses de haber asumido la Presidencia.

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