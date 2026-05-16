Javier Milei respaldó a Paz Pereira tras la ayuda humanitaria: "Argentina acompaña al pueblo boliviano"

Cuál es la situación en Bolivia

La situación en Bolivia se agravó en las últimas semanas por el incremento de protestas y bloqueos impulsados por distintos sectores sociales y sindicales que reclaman la renuncia de Paz Pereira. Entre las organizaciones movilizadas aparecen la Central Obrera Boliviana (COB), agrupaciones campesinas e indígenas como los Ponchos Rojos, además de cooperativistas mineros y docentes.

Bolivia en llamas Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana se manifiestan en La Paz, Bolivia. Foto: REUTERS

En medio del creciente malestar económico y político, el mandatario boliviano denunció intentos de “desmontar” el sistema democrático y advirtió que quienes intenten quebrar el orden constitucional “van a ir a la cárcel”. También afirmó que el proceso político iniciado tras su llegada al poder “es irreversible” y acusó a sectores radicalizados de intentar generar una desestabilización institucional a solo seis meses de haber asumido la Presidencia.