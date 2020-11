Ginés González García: "Creemos que en diciembre vamos a poder empezar a vacunar"

Ginés González García dio precisiones sobre el anuncio que realizó Alberto Fernández

Luego de anuncio que realizó Alberto Fernández, el Ministro de Salud, Ginés González García, aseguró: "Creemos que en diciembre vamos a poder empezar a vacunar", aunque aclaró que "todas las vacunas están en fase 3 y tienen que ser aprobadas por la ANMAT".

Este lunes, Fernández anunció que la Argentina adquirirá 10 millones de la vacuna Sputnik V, de origen ruso y auguró que podrían "llegar en diciembre y en los primeros días de enero y, según me dicen, llegarían 15 millones de dosis más".

"Con Rusia no hay ningún convenio todavía, hay una intención de un acuerdo comercial. Estamos negociando con todos los que parecería que vienen en la punta en esta carrera internacional por llegar a la vacuna", explicó González García en diálogo con Luis Novaresio.

En ese sentido, en Animales Sueltos, señaló que la diferencia entre la vacuna rusa y sus competidoras radica en la cantidad que producirían. "Tenemos otras propuestas para diciembre, pero no en el volumen que dice Rusia", señaló.

"Hay otras que podrían proveerse a diciembre, con Pfizer tenemos la posibilidad de tener 1 millón de dosis en diciembre, y AstraZeneca 22 millones de dosis a partir de marzo", enumeró el ministro y adelantó que durante esta semana estarán cerrando los contratos con estos dos laboratorios. "Nosotros vamos a buscar tener la vacuna en el mismo momento que el Norte", recalcó.

En cuanto a la inmunización, González García aseguró que el Gobierno buscará "vacunar al menos a dos tercios de la población", al tiempo que aclaró que, pese a que en un primer momento buscarán inmunizar al personal de salud y los grupos de riesgo, como los mayores de 65 años, aún restará conocer "si están autorizadas para menores de 18 años, porque no se hicieron pruebas".

Por otro lado, al ser consultado sobre cuándo comenzará la vacunación, el funcionario nacional admitió: "No sé si se comenzará a vacunar el 15 de enero, porque primero tienen que cumplir los requerimientos de seguridad", al tiempo que señaló: "Todas tienen seguridad porque pasaron la fase 1 y 2, pero la fase tres está estudiando efectividad y suele ser larga. Es un procedimiento mundial que es un muy sólido".

"Todas están en fase 3 y tienen que ser aprobadas por ANMAT, que también mira lo que otras agencias regulatorias hacen. Lo que puede pasar, que no pasó hasta ahora, es que dada la magnitud de la pandemia, se abra el estudio a algún grupo antes de terminar la fase 3 para ver los resultados parciales. Si eso sucediera tendríamos otro esquema de información", explicó.

En cuanto a la distribución, Ginés destacó que será "la vacunación más masiva del mundo". "Es un gran desafío logístico y estamos trabajando en el esquema logístico y de vacunación. No será simple", afirmó, al tiempo que aclaró "la equidad va a ser absoluta con todas las provincias".

"Nosotros creemos que en diciembre vamos a empezar a vacunar y para eso estamos trabajando. Siempre y cuando pasen la fase 3", añadió y explicó que la mayoría de estas vacunas consisten en dos dosis, siendo que después de la 2 y a los 15 días aparecen los anticuerpos, aunque se desconoce su duración. "Se supone que no va a durar más de un año, pero eso no se sabe todavía, porque sería la fase 4", afirmó y aclaró que, pese a los costos anunciados, para los argentinos será gratuita.

Otras precisiones:

"Hay riesgo de segunda ola de contagios, pero nadie sabe. Es mucha incertidumbre, lo que parecía ser verdad después no es cierto. Los testeos, algunos pareciera que algunos son vendedores de test, no hay una relación entre lo que uno testea y lo que pase después. Es una adivinanza, ahora están bajando los contagios y estamos luchando con la vacuna porque queremos evitar que suceda la segunda ola. El aislamiento ha sido siempre la mejor alternativa, es terrible decir esto".

"(Sobre la cantidad de muertos) No me gusta cómo estamos, estamos mal. Pero esto no terminó. Volvería a proponer la cuarentena dura sin ninguna duda. Ahora no se puede aflojar, en la medida que creamos que pasó, tenemos el riesgo que pase lo que pasó en Europa. Tenemos un número de muertos que me atormenta, pero no hemos dejado a nadie sin servicios. Yo hubiera creído que a esta altura tendríamos alguna terapéutica (tratamiento) pero no tenemos ninguna. Mi obsesión es bajar la mortalidad, pero el problema no es cómo se atiende, sino que son muchos".

"(Sobre la cuarentena) Hay poco acatamiento, uno ve el movimiento y esto de ASPO tiene poco. Lo que más me molesta es que no se cuiden, que hagan una contracultura de transgredir que me parece casi suicida. Si no se cuidan, por más vacuna que haya, no paramos esto. La cuarentena no fue tan larga porque rápidamente empezamos a abrir primero industriales y comerciales, y se vio en las calles. Si uno hace las cosas bien, se puede. Tampoco uno puede tener cerrada la vida, pero es una cosa difícil, porque ahora no depende tanto de las medidas, sino de las responsabilidad de cada uno".

"(Sobre el regreso a clases) Todos queremos que los pibes vuelvan cuanto antes, pero la situación epidemiológica lo dicta. Los países federales tiene la dificultad de hacer una política única, que es que no hacer una cosa distinta, pueden ser más duras las medidas. No me gusta que no se pueda entrar a una provincia, pero no es fácil en esos lugares mantener la situación cuando tienen recursos de respuesta menores a las otras. No hay problema de ideología".