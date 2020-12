Ginés González García, por la vacuna rusa en mayores de 60: "No vamos a usar nada que no esté aprobado"

Alberto Fernández hablará "con los gobernadores el fin de semana" para definir la fecha exacta para comenzar a inocular a la población (Foto: Télam).

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presentaron oficialmente este jueves la vacuna rusa Sputnik V, luego del arribo de 300 mil dosis en un avión de aerolíneas argentinas proveniente de Moscú, Rusia.

"Como estaba pautado, llegaron 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V en el mes de diciembre. Había escepticismo, pero vamos a seguir. Hoy estamos muy contentos, con mucha esperanza", celebró Cafiero, pero alertó: "Tenemos que seguir cuidándonos. La pandemia sigue y necesitamos reforzar y redoblar medidas de cuidado para poder acompasar los tiempos".

LEÉ TAMBIÉN: Llegó el avión de Aerolíneas Argentinas con las 300 mil dosis de la vacuna rusa

Por su parte, el embajador de la Federación Rusa, Dmitry V. Feoktistov, declaró que esperan "que nuestra vacuna ayude a salvar la vida de millones de argentinos. Venceremos juntos a la pandemia", mientras hacía la "V" de la victoria, sonriendo.

Durante la conferencia de prensa, González García explicó por qué en una primera etapa no se vacunarán a los argentinos mayores de 60 años. "Las vacunas se van aprobando según los grupos donde se van a haciendo las pruebas. Esta vacuna tiene los caminos hechos y falta un paso dentro del ministerio ruso. No vamos a usar nada que no esté aprobado".

"Ahora se comienza con el personal de salud, porque son de riesgo y son más necesarios. Son los que atienden al resto, tenemos que cuidarlos", precisó.

Finalmente, el jefe de gabinete explicó que el presidente Alberto Fernández hablará "con los gobernadores el fin de semana" para definir la fecha exacta para comenzar a inocular a la población.