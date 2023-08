Por su parte, Bullrich recibió en su casa al economista Carlos Melconian y confirmó que será su ministro de Economía si ella llega a la presidencia de la Nación. Este es un golpe de timón en su campaña. El miembro de la Fundación Mediterránea saldrá a hablar por todos los medios sobre el futuro plan económico bullrichista para plantear medidas concretas y con lenguaje llano y claro.

Sergio Massa Brasil.jpg Massa, junto al ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad.

Massa va por más votos y Bullrich por más ideas

Los tres candidatos también intentarán convencer a los 11 millones de votantes que no fueron a las urnas el 13 de agosto. Según pudo saber A24.com, Massa descuenta que “en octubre habrá muchos más votos para Unión por la Patria que en agosto”. Les dijo a sus acompañantes de la comitiva en Brasil que “hoy el balotaje es entre Milei y nosotros”. Precisó que Milei mide hoy 36 puntos, mientras que Massa llega a 31 y Bullrich quedó relegada porque creció Milei.

Pero en las filas de Bullrich descuentan que ella ingresará al balotaje. Bullrich apostará al trabajo territorial de gobernadores e intendentes y a Melconian para equiparar el discurso del economista Milei. “Milei hace propuestas equivocadas, pero habla como economista y confunde con la dolarización. Hay que decir que un peso no será igual a un dólar, porque eso se instaló en algunos barrios”, señalan en el bunker de Yrigoyen al 400.

También el equipo de campaña estudia una batería de propuestas de fuerte impacto en el discurso de Bullrich y de sus voceros dirigidas a todos los sectores. La otra pata del plan es instalar que, tal como lo denunció el viernes, existe un acuerdo político en ciernes entre Massa y Milei por recientes señales de buena convivencia y polarización entre ambos.

Melconian.jpg Carlos Melconian es el elegido por Patricia Bullrich para asumir como ministro de Economía en caso de ser electa (Foto: archivo).

“Hay un pacto entre Massa y Milei, porque el peronismo le llenó las listas de candidatos a Milei. El 'Plan B' de Massa es Milei porque tendría menos diputados y con él podría negociar un cogobierno”, dicen en las filas de Bullrich.

“Muchos voceros, diputados y dirigentes comenzarán a dar información de esto que es un escándalo”, señalaron cerca de la candidata. Bullrich dijo el viernes último que más que “una polarización entre Massa y Milei, parece un acuerdo político”.

En las últimas horas, el dirigente liberal Carlos Maslatón señaló a A24.com, sin tono de denuncia sino como descripción, que “este acuerdo existe hace tres años” y que “un tercio de las listas de Milei tiene hombres del peronismo en todo el país” y que “cuando Milei sea presidente ambos bloques se van a juntar para cogobernar”.

El exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre dijo el domingo a LN+, al ser consultado sobre las denuncias de un pacto, que "puede haber buena relación personal entre Massa y Milei, acuerdo político, sí". Y agregó: "El oficialismo le gustaría que Milei compita con ellos (en el balotaje) porque va a llegar con menos legisladores y pueden acordar con el peronismo, no sería lo mismo con Juntos por el Cambio, que es más sólido".

Massa habla con gobernadores para ir casa por casa

Por su parte, en la comitiva casi presidencial de Massa en Brasilia, donde se reunió con Lula Da Silva, ponían de relieve este lunes que el ministro de Economía y candidato presidencial, tras las medidas de alivio económico, comenzó a conversar con los gobernadores uno por uno y que los convocará a una reunión en los próximos días, aunque todavía no hay una fecha, para hacer un anuncio conjunto.

En la comitiva estaban los diputados Natalia de la Sota, del bloque Córdoba Federal; Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, y Eduardo Valdés, peronista. Señalan que Massa, al invitar a Natalia de la Sota, le hizo un guiño al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para un “gobierno de unidad”, como anunció en Córdoba hace unos días. “Massa tuvo el 8% en Córdoba y quiere levantar ahí”, señalaron cerca del candidato presidencial en Brasilia. Todos ellos visitaron el Ministerio de Hacienda de Brasil, formando parte de la delegación argentina.

“Massa nos contó que está en el balotaje con Milei arriba por 36 a 31 y bastante atrás Patricia Bullrich, que pierde votos radicales y larretistas”, aseguraron en el massismo. Sin embargo, dirigentes radicales aseguraron a A24.com que apoyarán a rajatabla a Patricia Bullrich, aunque hay menos entusiasmo de la UCR hacia Jorge Macri, porque eligió como candidata a vicejefa de gobierno porteña a una dirigente del PRO, Clara Muzzio, ministra de Espacio Público, y no a un dirigente radical.

El argumento institucional, un pilar de Bullrich

En el radicalismo y en el bullrichismo aseguran que uno de los argumentos de peso para pedir el voto por Bullrich es que si gana Milei no tendrá más que 40 diputados y 8 senadores en el Congreso y estará obligado a negociar con Massa, la vicepresidenta Cristina Kirchner y los gobernadores del PJ. Sería un déficit institucional del libertario, que dejó trascender que si el peronismo no le vota las leyes podría recortarles las transferencias a las provincias.

En cambio, Bullrich dirá que si es elegida presidenta ingresaría al poder con un piso de 120 diputados y 33 senadores, según los números de octubre, y podría generar quórum propio, nombrar presidentes en las comisiones legislativas, designar un juez vacante en la Corte Suprema y a un procurador general de la Nación.

Además, podría completar 240 vacantes de jueces en el país porque tendría mayoría en el Consejo de la Magistratura, porque designará representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y podría sumar a un senador porque el lugar de Luis Juez está a consideración de la Corte Suprema, aunque podría acelerarse.

En cambio, dicen, si Milei y Juntos se reparten legisladores todos esos nombramientos se trabarían por falta de mayorías y habría un estancamiento institucional como en los últimos cuatro años.

Los gobernadores de Massa salen a escanear a los votantes díscolos

Por su parte, Massa transmitió a su comitiva que “Unión por la Patria claramente va a sacar más cantidad de votos y por diferentes razones”. Según trascendió de fuentes cercanas a los intendentes del conurbano, “habrá una mayor cantidad de votantes y un escaneo de los que no fueron a votar en los barrios con más adhesión tienen al peronismo”.

En las filas del peronismo dicen que “va quedando más claro que el cambio que se busca lo encarna Milei y no Juntos por el Cambio” y que “eso potencia nuestra argumentación de que Milei es un salto al vacío y que el sistema puede ponerse en peligro como en tantos otros países”.

Por otra parte, en los municipios peronistas aseguran que los intendentes pondrán más atención y recursos, porque “en octubre es la elección donde se juegan las intendencias (no así en agosto ni en el balotaje de noviembre) y que allí se plebiscitan de verdad las gestiones”. Señalan que “el objetivo es entrar al balotaje, y eso se va a lograr”.

Los mandatarios provinciales saldrán a cazar votos perdidos a manos de Milei, confiaron a A24.com. “Sí, es una prioridad, pero no hay garantías. El propio Massa va a hablar con los gobernadores. Ellos dicen que laburaron, pero los votantes no respondieron” dijo una alta fuente del peronismo que conversa con los principales gobernadores. Después de esa reunión entre Massa y los mandatarios habrá algún anuncio conjunto.

También aseguran en el peronismo que lo mismo ocurrirá con los movimientos sociales, como el Movimiento Evita de Emilio Pérsico o Barrios de Pie de Daniel Menéndez o el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois. “Si no se mueven ellos por Massa, se les terminará la joda, así que por supervivencia propia tendrán que volver a militar por amor al arte y no por la plata”, dijo a A24.com un dirigente que los conoce bien.

sergio-massa.gobernadoresjpg Los mandatarios provinciales saldrán a cazar votos perdidos a manos de Milei (Foto: Telam).

En Juntos buscarán mostrar unidad y un discurso más claro

Del lado de Juntos por el Cambio, luego de que Bullrich eligiera a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía, los intendentes que seguirán a Patricia comenzarán esta semana a plantear una agenda de campaña y antes cohesionar el ala del candidato a gobernador Néstor Grindetti y del ex precandidato Diego Santilli, quienes este lunes hicieron una foto juntos con otros intendentes mostrando unidad.

“Luego de eso, hay que salir a buscar a los que no nos votaron y a los que no fueron por todos los barrios, con un mensaje en las distintas secciones electorales de unidad, de abroquelarnos, y de cambio racional, realizable, con experiencia de equipo, confrontar con el kirchnerismo y reducir en la provincia al votante de Milei y de Carolina Píparo para hacer los ‘cambios profundos’”, señaló un hombre muy cercano a Grindetti.

“En la provincia de Buenos Aires, se necesitan experiencia, intendentes, concejales, legisladores, estructura, equipos de gobierno, porque si no nos vamos a dar la cabeza contra la pared como en otra oportunidad”, señalaron a A24.com como nuevo discurso.

El plan de Bullrich para ganar la seguidilla de Santa Fe, Chaco y Mendoza

“Esos son los dos mensajes y activar al votante de afuera, que no está. Hay unos 4 millones de votos posibles de tipos que no fueron a votar, hay un millón de votos en blanco. Ese el desafío, activar el votante que no participó para suplir esos 300 mil votos que hay entre Axel Kicillof y Juntos por el Cambio”, señalaron en el equipo de Grindetti y Bullrich.

El otro plan de la candidata presidencial es poner todos los cañones en ganar las gobernaciones de tres provincias clave, donde los candidatos de Juntos por el Cambio se impusieron en las PASO que se fueron disputando durante el año. Eso fortalecería el discurso del “cambio viable”: Bullrich contaría con poder institucional en su eventual gobierno y mostraría el respaldo de estructuras para gobernar el país.

Se trata de las elecciones en Santa Fe, donde apuesta por Maximiliano Pullaro, y que serán el 10 de septiembre próximo; en Chaco, donde respaldará al radical Leandro Zdero el 17 de septiembre, y Mendoza, el 24 de septiembre, donde apoyará a Alfredo Cornejo. Santa Fe y Chaco se las arrebataría al peronismo. Si pudiera ganar esas tres provincias, la candidata podría mostrar una marcha vencedora rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre.