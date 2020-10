"El Gobierno es un simulacro de existencia de poder, el Presidente tiene la credibilidad perforada"

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América

Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, evaluó que "el Gobierno es un simulacro de existencia de poder", ya que "el Presidente tiene la credibilidad perforada", por lo que advirtió que el país está ante "un cóctel terrible de incertidumbre, extinción de confianza, falta de reacción, ausencia de poder y pandemia, que se suma a la antesala del verano".

"Hay un problema claramente económico y político. Hay un cóctel terrible de incertidumbre, una extinción casi definitiva de confianza, falta de reacción, no saber dónde estar el poder y pandemia, al que se agrega la antesala del verano. Hay una sensación de espera, pero todos se ven venir que la cosa no va a aguantar. El gobierno es un simulacro de existencia de poder. Guzmán tiene la centralidad, pero no ganó ninguna interna y quieren ver cómo le va, aunque ya le propusieron a Lavagna que estudie alguna cuestión alternativa. De todos modos, es casi imposible, en este estado y con estos valores, una recuperación de la confianza. El Presidente tiene la credibilidad perforada y la Dra. tampoco tiene alguna idea de cómo salir de esto".

"El gobierno es mediocre con buenos fundamentos justificatorios, pero esto no va. Estamos en la frontera de una anomia, pasan cosas que son absolutamente inmanejables. El Presidente, en su afán de tratar de quedar más o menos bien con todos los sectores en pugna, quedó diluido. En la Argentina hay un estado beligerante, de una solución que no se encontró todavía, con conflictos irresueltos de la Dra. con grandes medios de comunicación".

"Todos le temen a diciembre, que es la antesala del verano. Tenés temores por una cuestión de desabastecimiento, que es peor que el precio del dólar. Todos ven que se va a un pozo. Para qué cambiar a un ministro... para que te lo consuma la realidad en 4 días, antes esperemos a ver si la cosa se acomoda. En este momento no hay manera de generar confianza, salvo que aparezca la Dra y hable. Que se sepa cuál es su modelo de país, porque yo no creo que lo único que le interese es la resolución de sus problemas judiciales".

"Dónde está el peronismo, ¿este gobierno es peronista? En sus 75 años de historia, el peronismo solo tuvo 3 jefes: Perón, Menem y Kirchner, que eran elementos superadores. La Dra. es buena candidata, es vivísima y para algunas cosas es conductora. Después hubo dos poleas de transmisión: Antonio Cafiero y Duhalde. El peronismo es un restaurante de tenedor libre donde cada uno elige qué se sirve, en especial cuando no hay una conducción. No es solo la marchita, es mucho más".

"La estrategia del Gobierno es ver cómo se hace de unos miles de millones de dólares para tirar. El objetivo es el mérito de durar. Son conscientes que tienen que llegar a marzo y si llegan con respiración artificial, desde un piso es mucho más fácil buscar un rebrote, aunque para eso tiene que haber un crecimiento de la política que hoy está en la articulación de Massa, con Wado y Máximo. Esa articulación tendrían que explotarla porque no tienen los rencores de los más grandes, tienen códigos culturales que les permiten sentarse con oposiciones y armar algo que, si se explora, puede haber algo importante".

"La presencia de Macri fue previsible, nunca se va a ir de la política. Ahora va a recibir un golpe, pero él tiene un estilo de hacer política que pasa por su condición de celebridad y este libro será parte de ese relato. Desde el punto de vista político, el centro es la relación entre Macri y Larreta, que tiene que sostener una candidatura durante 3 años en un país incierto y es mucho tiempo para gobernar y, simultáneamente, aspirar a ser presidente. Macri aprendió política, dice que no será candidato y que su gobierno terminó en agosto, que es una manera de tirar la pelota al otro aunque eso no minimice la magnitud del fracaso que tiene que remontar. Es un hombre con ego fuerte que va a generar mucho más reportajes".