Guillermo Francos: "El pueblo votó un cambio y la política no lo convalida"

Además, reconoció Francos, "hubo compromisos de votos que no se cumplieron en la práctica. Quienes apoyaron en general el proyecto no mantuvieron su voto durante el tratamiento en particular. Esperábamos que se aprueben las delegaciones de facultades, como se ha hecho en todos los gobiernos anteriores".

"Nosotros no tenemos nada que discutir en materia fiscal. Seguiremos gobernando con los elementos que tenemos y lo mismo harán los gobernadores. El tratamiento de una reforma fiscal estaba sujeto a la aprobación de la Ley", señaló el ministro.

Asimismo, dijo, "hay una intención de obstruír la acción del Gobierno. Fijense qué sectores votaron junto a Unión por la Patria para obstruir al Gobierno nacional".

Por último, expresó Francos, "de qué sirve declarar una emergencia si luego no brindan los instrumentos para lidiar con ella. Lo que le dieron a todos los gobiernos anteriores se lo niegan al presidente Milei". Y finalizó: "La política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino. La sociedad votó un cambio y la dirigencia no lo convalida. Esa es la gran disputa".