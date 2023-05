Cristina Kirchner, ante una Plaza de Mayo colmada: "Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo"

Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo.jpeg El único ausente en la Plaza de Mayo fue Alberto Fernández.

La líder del Frente de Todos recordó que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en 2003 "el Estado era chiquito y la deuda era grande" y afirmó que "es necesario que llevemos" este mensaje "a todos los rincones de la patria".

El mensaje de Cristina Kirchner a Néstor: "Permitió que muchos se jubilaran"

"Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas 22% de votos, que sigue viviendo en el corazón del pueblo, ese país que recibió venía de una gran crisis en 2001. En estos tiempos en los cuales se habla en contra del Estado, es necesario un Estado que no moleste, que deje que los argentinos vivan en paz", afirmó.

Agregó que "es necesario que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, barrio, comercio, calle, que cuando él llegó era así de chiquito el Estado y la deuda era así de grande", destacó la Vicepresidenta desde la Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo.jpeg La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya habla ante las más de 500 mil personas que colman la Plaza de Mayo.

Cristina Kirchner: "Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo"

Cristina Fernández de Kirchner señaló que antes del 2001 "todo estaba en manos de los privados" y afirmó que "habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización de los 90", pero indicó que "fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo".

"Si todo estaba en manos de los privados, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Porque habían contraído deuda externa para sostener la falsa dolarización durante los 90. Esta plaza es testigo de nuestras alegrías, pero también de feos recuerdos de los argentinos. Fue poblada de represión a Madres y Abuelas el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo de los argentinos en el famoso corralito. Pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo", recordó la vicepresidenta desde la Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

"Cuando Néstor llegó al gobierno, recibió la deuda soberana defaulteada más grande la historia", expresó, y sostuvo que "la reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de intereses más importante de la que se tenga memoria", añadió y sumó: "Era la deuda que había sido estatizada en el '82, cuando se iba la dictadura militar y que se contrajo en los '90 para sostener la convertibilidad, la falsa dolarización", afirmó Fernández de Kirchner al encabezar el acto en Plaza de Mayo por el 20 aniversario de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner".

Qué dijo Cristina Kirchner sobre cómo debería ser la economía

Según la vicepresidenta, el país "no puede seguir atado a una economía primarizada y los precios internacionales aunque llueva o salga el sol", por lo que propuso dar un "salto cualitativo, articular lo publico y lo privado".

"Esta es la discusión que necesitamos los argentinos y no las boludeces que escuchamos todos los días por la televisión", planteó la exmandataria en Plaza de Mayo.

El mensaje de la vicepresidenta al FMI

Cristina Fernández de Kirchner pidió al FMI que "dejen de querer dirigir la política y clausurar la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima".

"Somos 46 millones, no alcanza con la materia prima, tenemos que incorporar valor y tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, lo que el país necesita. Se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Gracias a los kukas también recuperamos Vaca Muerta", afirmó.

Cristina Kirchner llamó a la "renovación del pacto democrático" y dejó fuertes críticas contra la Corte Suprema

La vicepresidenta instó también a la "renovación del pacto democrático", que, dijo, se fundó el 10 de diciembre de 1983 en Plaza de Mayo cuando jóvenes convocados por el entonces presidente Raúl Alfonsín "horrorizados por la tragedia de la dictadura reclamaban un país diferente" y donde quedaba "erradicado y prohibido quitarle la vida al que no pensaba igual".

"Hay que volver a renovar ese pacto. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o con el kirchnerismo...por favor...si con ganar me alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro?, Y se los digo como parte de una generación que fue devorada", enfatizó la exmandataria.

Casi al final de su discurso, pidió "repensar el diseño institucional" para no "seguir con la rémora monárquica" del poder judicial que "no rinde cuentas a nadie", porque eso "no es de democracia".

"Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo y legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía, la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia", afirmó la Vicepresidenta desde la Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.