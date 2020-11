"¿Por qué no se hablan?": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se preguntó "¿por qué no se hablan?" Alberto Fernández y Cristina Kirchner, al tiempo que advirtió que, pese a que la vicepresidenta está molesta porque el Presidente "no cumplió con su parte del trato", no habrá una ruptura entre ellos porque "si se hunde el Gobierno de Alberto, se lleva puesta a Cristina".

"Hace por lo menos un mes que el Presidente no se con su vicepresidenta. La última vez que se mostraron juntos Alberto y Cristina fue el 31 de agosto, hace casi 3 meses. ¿Por qué se le pregunta permanentemente por su relación con Cristina? No es capricho periodístico, sino porque tenemos un caso excepcional donde el vice tiene más poder real y simbólico que el Presidente".

"La pregunta es: ¿por qué se hablan lo justo y necesario? ¿Está dañada la relación? Es evidente que hay una serie de factores que incomodan o molestan a Cristina, pero el verdadero problema es otro... el gran malestar de CFK es que Alberto no cumplió con su parte del trato".

"¿Cuál era el trato? Yo te doy mis votos, vos llegás a Presidente y mis causas se terminan. ¿Cuánto mejoró la situación judicial de Cristina Kirchner desde que llegó a la vicepresidencia? Menos de lo que ella imaginaba. Es más, te diría que el gran problema es que mejoró más la situación judicial de los aliados y ex ministros que la de ella".

"¿Qué pasó mientras tanto con las causas de Cristina Kirchner? Siguen ahí, a la espera de definiciones. No fue absuelta como esperaba. Tal vez, el gran malestar de CFK es que esperaba que 'su' Presidente Fernández actúe como lo hacía cuando era su Jefe de Gabinete, como un gran operador judicial".

"Es interesante leer entre líneas el reportaje del otro día en el canal 'Net', donde el Presidente llegó a decir que Cristina no era Perón. Conociendo a Cristina, no le debe haber caído simpático ese comentario por dos motivos: ella considera que el kirchnerismo es una síntesis superadora del peronismo y porque el liderazgo de Cristina es netamente personalista".

"El kirchnerismo, como buena facción peronista, es ultra-personalista. Tan personalista es que ella eligió a dedo a su Presidente y para los que se ilusionan con una ruptura fenomenal, les tengo malas noticias: Cristina es sumamente autoritaria, pero no es nada tonta. Acá no hay pobres, ni inocentes: si se hunde el Gobierno de Alberto, se lleva puesta a Cristina".