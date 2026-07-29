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Hernán Lacunza en A24: "Me gustaría ser candidato a presidente del PRO"

El economista aseguró que mantiene su vocación por la política y reconoció que le interesa conducir el PRO. Además, planteó que el partido debe construir una propuesta propia, aunque destacó coincidencias económicas con el Gobierno.

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El economista aseguró que mantiene su vocación por la política y reconoció que le interesa conducir el PRO. (Foto: captura de pantalla)

El economista aseguró que mantiene su vocación por la política y reconoció que le interesa conducir el PRO. (Foto: captura de pantalla)

Hernán Lacunza aseguró que mantiene su interés por la actividad política y no descartó una eventual candidatura para presidir el PRO. En ese marco, sostuvo que el partido debe construir una alternativa independiente de La Libertad Avanza (LLA) y marcó diferencias con el Gobierno en materia institucional y política.

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Las definiciones fueron realizadas durante una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, donde el economista fue consultado sobre una posible proyección en la política nacional y su futuro dentro del espacio fundado por Mauricio Macri.

La posibilidad de conducir el PRO

Ante la pregunta sobre si se imagina como candidato a presidente del PRO, Lacunza evitó hablar de postulaciones concretas, aunque ratificó su interés por la vida pública: "Yo tengo vocación por lo público, por lo político. Por eso participo. Es prematuro hoy decir quiénes van a ser los candidatos".

Más adelante, reconoció que no descarta asumir un rol de mayor relevancia dentro del partido de cara al futuro. "Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación, sí. Es una pregunta muy directa, la respuesta es sí".

Las diferencias con La Libertad Avanza

Durante la entrevista, Lacunza también se refirió al posicionamiento que debería adoptar el PRO frente al Gobierno nacional. En ese sentido, consideró que el espacio debe mantener una identidad propia.

"Creo que el PRO tiene que tener una opción independiente del gobierno, no con La Libertad Avanza, con la cual tenemos afinidades en el plano económico, pero diferencias en el plano institucional y político", aseguró.

Además, detalló que "le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional, porque me parece que es donde más flaquea el Gobierno".

Lacunza plante&oacute; que el PRO debe construir una propuesta propia, aunque destac&oacute; coincidencias econ&oacute;micas con el Gobierno nacional. (Foto IDEA)

Lacunza planteó que el PRO debe construir una propuesta propia, aunque destacó coincidencias económicas con el Gobierno nacional. (Foto IDEA)

La visita de Georgieva y la situación económica

Lacunza también se refirió a la reciente visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y consideró que su análisis sobre la Argentina fue equilibrado.

"Creo que hace un diagnóstico con sus luces y sombras, como tiene toda economía. Hace un mes también advirtió: 'Ojo, no entrés al año electoral con reservas pobres y un tipo de cambio demasiado bajo'. Alertó sobre la economía de dos velocidades. Me parece que estuvo equilibrada".

Al analizar la situación económica actual, el actual vicepresidente de Racing sostuvo que existen indicadores que muestran una mejora respecto de meses anteriores, aunque advirtió sobre los sectores que impulsan la actividad y aquellos que continúan rezagados.

En ese maco, planteó que ve a la economía con "sus luces y sombras. Las luces en lo que llamamos la estabilidad financiera. El tipo de cambio, la inflación, el riesgo de país, la tasa de interés, mejor que hace seis meses, las reservas, lo que está atrás de eso".

Sin embargo, señaló que la recuperación no alcanza a toda la economía por igual y describió un escenario de crecimiento desigual: "En sus luces anaranjadas, rojas, con un crecimiento que no es cero, pero es muy heterogéneo. Tenés un motor encendido a todo vapor, que es la energía, la minería y el agro, que te provee divisa suficiente para contener el tipo de cambio. Y el resto parado".

Lacunza también remarcó que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener simultáneamente la estabilidad macroeconómica y las mejoras en la economía cotidiana de la población.

"Como todo programa de desarrollo y de reforma ambiciosa como este tiene que prestar atención a tres vértices al mismo tiempo, que son la estabilidad, la inflación, y el bolsillo. Cuando esas dos cosas están alineadas, tenés votos", aseveró.

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