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Aseguran que Luck Ra dejó a La Joaqui por una explosiva razón: "Ella era..."

Contaron detalles sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui y aseguran que él decidió terminar la relación por un motivo que no pudo soportar.

29 jul 2026, 21:34
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Aseguran que Luck Ra dejó a La Joaqui por una explosiva razón: Ella era...

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Este 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra confirmaron oficialmente su separación y decidieron ponerle un punto final a las versiones que venían circulando durante las últimas semanas. Después de varios rumores de crisis y especulaciones, ambos optaron por blanquear la situación y dejar de alimentar las dudas alrededor de su vínculo.

La relación, que había generado mucha expectativa desde sus comienzos por la química que mostraban públicamente y el acompañamiento que tenían en sus respectivas carreras, llegó a su fin luego de meses en los que comenzaron a aparecer señales de distancia entre los artistas.

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"No tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas", dijeron entre otras cosas en el comunicado que sacaron en redes acerca del motivo.

"Desde el entorno de Luck Ra me dicen que el tema está enfrente y la toxicidad no se superó. Me subrayan que nada tiene que ver con Tuli Acosta", contó Martín Salwe en SQP (América TV) información que habría recibido desde el círculo cercano del cantante.

Durante el día comenzó a circular una fuerte versión que vinculó a la bailarina con el cantante cordobés. Lo llamativo es que ambos mantienen una relación de amistad y que, incluso, él estuvo presente en La Velada del Año para acompañar a Lit Killah, expareja de Tuli.

Por qué vinculan a Luck Ra con Tuli Acosta

En medio de las versiones sobre la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, comenzó a tomar fuerza el nombre de una supuesta tercera en discordia. Durante Ángel Responde (Bondi Live), el tema salió a la luz cuando los panelistas debatían sobre los posibles motivos que habrían llevado al final de la relación.

Fue Romi Scalora quien puso sobre la mesa los rumores que empezaron a circular en las redes sociales y deslizó el nombre de la mujer que estaría siendo vinculada con el cantante. "¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada", comentó la panelista. Intrigado, Ángel de Brito le preguntó a quién se refería y Scalora respondió sin vueltas: "De Tuli".

Minutos antes, el conductor había aclarado que no tenía información que confirmara una infidelidad y hasta bromeó con el tema. " Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y pum. Terminó la relación", comentó Ángel. Ante la consulta de Ronnie Arias, "¿Se hizo gay?", respondió entre risas: "No, otra chica u otras". Sin embargo, enseguida aclaró: "No, esto estoy inventando, eh".

Ante la mención de Tuli Acosta, De Brito recordó que el nombre de la artista ya había aparecido anteriormente en el programa y se refirió a la posibilidad de que ambos pudieran formar pareja: "Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja".

     

 

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