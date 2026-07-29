Aseguran que Luck Ra dejó a La Joaqui por una explosiva razón: "Ella era..."

Durante el día comenzó a circular una fuerte versión que vinculó a la bailarina con el cantante cordobés. Lo llamativo es que ambos mantienen una relación de amistad y que, incluso, él estuvo presente en La Velada del Año para acompañar a Lit Killah, expareja de Tuli.

Por qué vinculan a Luck Ra con Tuli Acosta

En medio de las versiones sobre la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, comenzó a tomar fuerza el nombre de una supuesta tercera en discordia. Durante Ángel Responde (Bondi Live), el tema salió a la luz cuando los panelistas debatían sobre los posibles motivos que habrían llevado al final de la relación.

Fue Romi Scalora quien puso sobre la mesa los rumores que empezaron a circular en las redes sociales y deslizó el nombre de la mujer que estaría siendo vinculada con el cantante. "¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada", comentó la panelista. Intrigado, Ángel de Brito le preguntó a quién se refería y Scalora respondió sin vueltas: "De Tuli".

Minutos antes, el conductor había aclarado que no tenía información que confirmara una infidelidad y hasta bromeó con el tema. " Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y pum. Terminó la relación", comentó Ángel. Ante la consulta de Ronnie Arias, "¿Se hizo gay?", respondió entre risas: "No, otra chica u otras". Sin embargo, enseguida aclaró: "No, esto estoy inventando, eh".

Ante la mención de Tuli Acosta, De Brito recordó que el nombre de la artista ya había aparecido anteriormente en el programa y se refirió a la posibilidad de que ambos pudieran formar pareja: "Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja".