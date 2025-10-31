Lacunza con Novaresio: "La herencia recibida por Milei era más difícil que la de Cristina a Mauricio en 2015"

Embed

Al mismo tiempo, evaluó que hasta el momento al Gobierno "le viene saliendo" su política y confió, con un "manto de la de la condescendencia", que "era muy difícil" la situación al asumir en diciembre de 2023. "La herencia era endemoniada, era más difícil que la de Mauricio de 2015", cuando sucedió en el gobierno a Cristina Fernández de Kirchner, y observó que "cortar los cables adecuados no era nada fácil".

"Ahora para el segundo tiempo, los segundos dos años de mandato, tiene un aval popular muy importante y un prestamista y apoyo norteamericano. Eso le da tiempo y recursos. Tiene que leer que no tiene que hacer más de lo mismo", consideró.

Embed

Respecto a su voto en las elecciones legislativas del domingo pasado en la que votó en la Ciudad de Buenos Aires, Lacunza confió que "voté (Ricardo) López Murphy" y justició que le "gustaba más" esa opción que la ofrecía la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, en ese distrito, con Alejandro Fargosi.