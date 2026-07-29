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Milei espera que los gobernadores apoyen las reformas económicas antes de avanzar en alianzas para 2027

Antes de ejecutar el plan para la reelección en 2027, la Casa Rosada pretende primero que los mandatarios provinciales aliados respalden algunas normas. Solo después se definirá algún tipo de acuerdo electoral.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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javier Milei prepara un mensaje por Cadena Nacional para anunciar la reforma al Banco Central (Foto: archivo).

javier Milei prepara un mensaje por Cadena Nacional para anunciar la reforma al Banco Central (Foto: archivo).

El Gobierno espera que los gobernadores aliados apoyen las reformas económicas enviadas por el presidente Javier Milei al Congreso para "blindar" el plan económico y el equilibrio fiscal frente a un eventual escenario de incertidumbre por el año electoral.

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Solo después de eso, la Casa Rosada avanzará en las alternativas de reforma del sistema electoral para eliminar o suspender las PASO y, a su vez, definir alianzas con partidos que apoyen la candidatura de Milei a la reelección en 2027.

En ese plan estratégico, el Presidente grabará un mensaje en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por Luis Caputo, Santiago Bausili y todo el equipo económico, que será difundido por cadena nacional este jueves a las 20. Allí se anunciarán los detalles del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el que buscarán eliminar el mecanismo de financiamiento de déficit del Tesoro a través de la emisión descontrolada de pesos, según se anticipó.

Tras enviar ese proyecto el mismo jueves al Congreso, el Gobierno remitirá semanas después dos leyes complementarias: por un lado, el proyecto de "shutdown" para obligar a apagar al Estado cuando se quede sin presupuesto; por otro, una nueva reforma al Código Penal para incorporar el delito de prisión a los funcionarios y legisladores que aprueben la emisión de pesos o "violen el equilibrio fiscal".

Según reveló a A24.com una alta fuente oficial, "la prioridad hoy solicitada tanto por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, como por el embajador Peter Lamelas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue la sanción de varias leyes centrales para garantizar la reestructuración de la economía".

En ese sentido, tras el receso de vacaciones de invierno, el gobierno impulsará en el Congreso la sanción de las leyes de inocencia fiscal II, la Inviolabilidad de la propiedad privada(que habilita la venta de tierras a extranjeros privados) y la reforma del BCRA.

Ravier admitió la caída en la imagen del Gobierno

El vocero Adrián Ravier confirmó el plan de Javier Milei para postularse a la reelección en 2027. Foto Casa Rosada.

El vocero Adrián Ravier confirmó el plan de Javier Milei para postularse a la reelección en 2027. Foto Casa Rosada.

En su conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la intención del Presidente de postularse a un nuevo mandato en las elecciones de 2027.

"Tiene muy alta imagen y creemos que va a conseguir la reelección. Competimos contra nosotros mismos, y ganar depende de cómo gestionemos. Confiamos en que estamos gestionando bien. Hay indicadores, algunos positivos, otros negativos, pero eso ocurre siempre", respondió Ravier ante una consulta sobre la caída del 6,5% en el índice de confianza en el Gobierno que publicó esta semana la Universidad Di Tella.

Ravier, en línea con lo que viene diciendo el propio Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el Gobierno "ha logrado ciertos milagros, y estamos a mitad de camino, pero falta muchísimo para llegar adonde queremos ir". El mensaje es similar al pedido de "perseverancia" a "la gente que no la está pasando bien", según replicó la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en su visita a la Argentina para apoyar el plan económico.

Los tres tiempos que piensa la Casa Rosada con la mira en la reelección

La mesa política del Gobierno negocia con gobernadores y aliados para sancionar las reformas económicas entre agosto y septiembre. Foto: Casa Rosada

La mesa política del Gobierno negocia con gobernadores y aliados para sancionar las reformas económicas entre agosto y septiembre. Foto: Casa Rosada

Mientras admiten que bajó la imagen de Milei, parte central de la estrategia electoral del Gobierno dependerá de cuándo y de cómo se termine sancionando el proyecto de reforma política enviada por Milei. Por segundo año consecutivo, esta iniciativa sigue demorada por falta de apoyo de los bloques aliados del PRO, la UCR y provinciales.

En Balcarce 50 aclararon, ante la consulta de A24.com, que "antes de cerrar alianzas con los gobernadores, tanto para las gobernaciones como para el armado nacional que apoyará la candidatura de Milei, "primero hay que sancionar ahora las reformas económicas". Eso esperan que suceda entre agosto y septiembre para "blindar el plan de equilibrio fiscal" del próximo año electoral. Después -aclaran cerca de Karina Milei- vendrá la reforma política y, más tarde, el cierre de alianzas.

Para esta tercera etapa, Karina Milei, como jefa partidaria nacional de LLA, ya arrancó la escuela de dirigentes con giras proyectadas en todas las provincias, y comenzó los acercamientos con los 13 gobernadores aliados, entre otros. Al respecto, no descartan incluir a Jorge Macri (CABA) o a Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En el Gobierno mantienen la esperanza de que Milei logre la reelección en un escenario con una oposición fragmentada.

CRISTINA KIRCHNER LLEVA EL FALLO DE LA CAUSA VIALIDAD A LA ONU

Para eso, fomentan las especulaciones que surgieron en los últimos días de sectores del ultrakirchnerismo que mencionan la posibilidad de que Cristina Kirchner, pese a su condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se postule como candidata a presidente en una interna para enfrentar al gobernador Axel Kicillof.

Esa posibilidad tomó fuerza con el anuncio de la expresidenta de contratar nuevos abogados para denunciar ante las Naciones Unidas (ONU) su proscripción política.

Ante la denuncia de proscripción, en el kirchnerismo especulan con que quién será el candidato a vicepresidente de Cristina. Ante las restricciones judiciales para que ella pueda oficializarla, ese nombre quedaría posicionado como el candidato oficial del kirchnerismo. Y así, de ganar la interna peronista, dejaría fuera de carrera a Kicillof.

El Gobierno festeja esa opción y cree que cuantos más candidatos de izquierda se presenten (fragmentando ese espacio opositor), Milei tendrá más posibilidades de ganar la reelección.

"Que se presenten todos: Cristina, Kicillof, Myriam Bregman, Juan Grabois", especulan cerca de Milei, y aseguran que hoy cuentan con el apoyo directo o indirecto de 13 gobernadores aliados para la reelección de Milei. "Del otro lado no hay nada", afirman en la Casa Rosada sobre la oposición.

Por otro lado, según admitieron fuentes cercanas a varios de los gobernadores que suelen visitar la Casa Rosada, ninguno quiere "fragmentar el voto de centroderecha llevando un candidato propio para competirle a Milei". Por eso, no descartarían apoyar directa o indirectamente la reelección.

Otros evitarían quedar pegados al gobierno nacional y mantendrán su prescindencia, desdoblando las elecciones provinciales antes de las nacionales de octubre.

Las opciones del Gobierno para destrabar la reforma política

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, retoma la ronda de negociaciones con gobernadores la semana que viene. Foto: Archivo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, retoma la ronda de negociaciones con gobernadores la semana que viene. Foto: Archivo.

Antes de fin de este año, el Gobierno intentará volver a avanzar con el proyecto de reforma política para eliminar las PASO. En ese sentido, Santilli retoma la semana que viene las rondas con gobernadores.

Según pudo saber A24.com, cerca de Karina Milei ahora aceptan las propuestas alternativas que llevaron legisladores del PRO y de la UCR en caso de que no lleguen a juntar los votos para la eliminación de las primarias.

Las otras dos alternativas que hoy están en la mesa de negociaciones son, por un lado, el pedido del PRO y la UCR para que no se eliminen las PASO como sistema para dirimir candidaturas, sino que se vuelvan a suspender solo por un año.

En ese caso, se caería el paquete enviado por Milei al Congreso, que tiene estado parlamentario en el Senado, y que contiene el proyecto de Ficha Limpia para limitar las candidaturas de procesados o condenados por delitos.

La opción que analiza el Gobierno es retirar ese proyecto y enviar dos nuevos: uno para suspender o transformar en "no obligatorias" las internas, y por separado, el de Ficha Limpia.

Incluirían, además, cambios en la lista única papel (BUP) para habilitar las colectoras, que permitirían acoplar listas de diputados de distintos partidos o alianzas a una misma candidatura presidencial.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Reformas económicas: El Gobierno prioriza leyes económicas para asegurar el equilibrio fiscal antes de las elecciones de 2027.
  • Banco Central: Javier Milei anunciará vía Cadena Nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, buscando eliminar el financiamiento del déficit.
  • Estrategia electoral: El plan de reelección de Milei contempla la posible eliminación de las PASO y la definición de alianzas post-reformas económicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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