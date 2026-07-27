Caputo aseguró que Georgieva está "impresionada" por los resultados del programa económico

El FMI destacó la posición de Argentina frente al contexto global

De acuerdo con el ministro, durante los encuentros Georgieva remarcó que la Argentina se encuentra mejor preparada que otros países para enfrentar la volatilidad internacional.

“Volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, afirmó Caputo al resumir la visión de la directora gerente del FMI.

Caputo afirmó que Georgieva mostró interés por los cambios vinculados al mercado laboral. (Foto: X @KGeorgieva)

El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa evaluación está vinculada al superávit fiscal y energético alcanzado por el país. En ese marco, citó una reflexión de Georgieva: “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

Empleo formal y reforma laboral

Otro de los temas abordados fue la evolución del mercado laboral. Caputo indicó que la titular del FMI sigue de cerca los indicadores de empleo y compartió la necesidad de avanzar en una mayor formalización.

“Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”, sostuvo.

En relación con las reformas impulsadas por el Gobierno, el ministro afirmó que Georgieva mostró interés por los cambios vinculados al mercado laboral: “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2.”, señaló.

El ministro de Economía insistió en que la visita de Georgieva responde al nivel de relación alcanzado entre el Gobierno nacional y el organismo. (Foto: X @KGeorgieva)

Las inversiones y el largo plazo

Caputo también se refirió al impacto de los proyectos de inversión anunciados en los últimos meses y aclaró que sus efectos se verán de manera gradual.

“Todas estas inversiones grandes que ya se aprobaron, U$S 45.000 millones, y las que están sujetas a aprobación, más de U$S 100.000 millones, no van a venir en el próximo mes. Son inversiones que se van a dar en la Argentina en los próximos años. Entonces, no es algo que va a capitalizar este gobierno solamente. Es para los próximos gobiernos”, afirmó.

Consultado sobre la presencia de Georgieva en la Argentina y la posibilidad de interpretarla como una señal de respaldo político al Gobierno, el ministro rechazó esa visión y sostuvo que el vínculo con el organismo se explica por la marcha del programa económico: “El Fondo no se mete nunca en temas políticos”, aseguró.

Además, insistió en que la visita responde al nivel de relación alcanzado entre ambas partes y a los resultados obtenidos hasta el momento. “Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos”.