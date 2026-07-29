Santilli le pidió la renuncia al secretario de Ciencia y Tecnología y evalúa más cambios en la Jefatura de Gabinete

El área mantiene facultades sobre instituciones centrales para la política científica nacional, entre ellas la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Conicet, entre otras.

Santilli suma más poder en la Jefatura de Gabinete

Con el respaldo del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete incorporó a varios funcionarios de su confianza política, entre ellos el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, encargado de la relación institucional y de gestión con las provincias, y el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.

Con el respaldo del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete incorporó a varios funcionarios de su confianza política. (Foto: archivo)

A un mes de asumir, Santilli pasó por decreto el Ente Nacional de Comunicaciones a depender en forma directa de la Jefatura de Gabinete.

Por otra parte, las empresas Arsat y el Correo Oficial quedaron bajo la órbita de Coria, mientras que la la Agencia de Acceso a la Información Pública, también quedó bajo control directo del jefe de Gabinete. En paralelo, la única empresa pública que seguirá controlando la secretaría en cuestión es VENG, dedicada al desarrollo de tecnología para el acceso al espacio.