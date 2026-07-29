En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Casa Rosada
Casa Rosada

Santilli le pidió la renuncia al secretario de Ciencia y Tecnología y evalúa más cambios en la Jefatura de Gabinete

Santilli le pidió la renuncia a Darío Genua, un hombre que respondía al asesor presidencial, Santiago Caputo. El jefe de Gabinete avanza con más cambios de funcionarios para "reordenar la estructura" de las áreas que tiene bajo su órbita.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Diego Santilli le pidió la renuncia al secretario de Ciencia y Tecnología

Diego Santilli le pidió la renuncia al secretario de Ciencia y Tecnología, Diego Genua y no descaarta más cambios en la Jefatura de Gabinete. (Foto: archivo)

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, presentó su renuncia por decisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cambio, que venía siendo mencionado desde hacía varias semanas, fue confirmado este miércoles por fuentes cercanas al funcionario a A24, que explicaron que la medida "responde a una decisión del Jefe de Gabinete de reordenar la estructura de las áreas que tiene bajo su órbita".

Leé también Por qué Milei cambió el organigrama del Gabinete y cómo queda el reparto de poder entre Adorni y Santilli
Con el triunfo del 26 de octubre, Javier y Karina Milei pusieron a Manuel Adorni en el centro del Gabinete y siguen debatiendo más cambios. Foto: Archivo

Según informaron desde la Jefatura de Gabinete, "no hay ningún reemplazo definido" y "esa decisión todavía no fue tomada".

Santilli le pidió la renuncia a Darío Genua, un hombre que respondía al asesor presidencial, Santiago Caputo. (Foto: archivo)

Santilli le pidió la renuncia a Darío Genua, un hombre que respondía al asesor presidencial, Santiago Caputo. (Foto: archivo)

"Diego va a conformar el equipo que considere más conveniente para esta nueva etapa del Gobierno", señalaron. Además, aclararon que "cualquier cambio será comunicado formalmente cuando corresponda".

La salida de Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología se produjo en medio de diferencias irreconciliables respecto de la modalidad de trabajo, según admitieron otras fuentes de la Casa Rosada.

El área mantiene facultades sobre instituciones centrales para la política científica nacional, entre ellas la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Conicet, entre otras.

Santilli suma más poder en la Jefatura de Gabinete

Con el respaldo del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete incorporó a varios funcionarios de su confianza política, entre ellos el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, encargado de la relación institucional y de gestión con las provincias, y el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.

Con el respaldo del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete incorporó a varios funcionarios de su confianza política. (Foto: archivo)

Con el respaldo del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete incorporó a varios funcionarios de su confianza política. (Foto: archivo)

A un mes de asumir, Santilli pasó por decreto el Ente Nacional de Comunicaciones a depender en forma directa de la Jefatura de Gabinete.

Por otra parte, las empresas Arsat y el Correo Oficial quedaron bajo la órbita de Coria, mientras que la la Agencia de Acceso a la Información Pública, también quedó bajo control directo del jefe de Gabinete. En paralelo, la única empresa pública que seguirá controlando la secretaría en cuestión es VENG, dedicada al desarrollo de tecnología para el acceso al espacio.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Santilli pide la renuncia: El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, solicitó la renuncia a Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.
  • Reordenamiento estructural: La salida de Genua responde a una decisión de Santilli de reestructurar el organigrama de la Jefatura de Gabinete.
  • El jefe de Gabinete no descarta más cambios.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Santilli Casa Rosada Gabinete
Notas relacionadas
El Gobierno eliminó al Ministerio del Interior y Diego Santilli absorbe sus funciones
Con Karina Milei y Santilli, la mesa política del Gobierno analizó la reforma del BCRA y la agenda legislativa
Diego Santilli respaldó a Milei tras sus críticas a Lula: "Que no se rasguen las vestiduras"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar