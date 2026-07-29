Horror en un geriátrico: investigan los videos de los brutales maltratos a dos mujeres mayores

En otra de las filmaciones, el mismo trabajador aparece golpeando con una cuchara a otra adulta mayor mientras le daba de comer, provocándole un corte superficial en el labio, según denunciaron las autoridades del geriátrico. La mujer se lleva las manos a la boca y rompe en llanto, mientras el empleado la increpa antes de retirarla en su silla de ruedas.

El empleado fue despedido y la Justicia investiga

Tras revisar las imágenes, los responsables del geriátrico resolvieron despedir de inmediato al trabajador y entregaron las grabaciones a la Justicia para que fueran incorporadas al expediente.

La causa fue caratulada como lesiones leves y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, que ahora busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, identificar formalmente a las víctimas y determinar las responsabilidades penales del acusado.

Los investigadores también procuran establecer si existieron otros episodios de violencia dentro del establecimiento.

"¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar", le dice en enfermero. (Foto: captura)

Otro caso de maltrato en un geriátrico sacude a la provincia de Buenos Aires

El episodio de Mar del Plata se conoce pocos días después de otro grave caso denunciado en La Matanza, donde un hombre de 78 años logró escapar de un geriátrico y denunció que los residentes sufrían golpes, abandono y desnutrición.

A raíz de esa presentación, la fiscal Andrea Palín ordenó un allanamiento de urgencia, autorizado por el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron condiciones de higiene extremadamente deficientes, signos de abandono, adultos mayores con síntomas de desnutrición y rastros de sangre en varios colchones, según informaron fuentes judiciales.

Los siete residentes fueron trasladados a otros centros asistenciales, mientras la Justicia investiga a los empleados por presunto maltrato y abandono de persona.

Además, la fiscal solicitó determinar si el geriátrico contaba con la habilitación correspondiente y dio intervención al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de La Matanza para evaluar la clausura definitiva del establecimiento.