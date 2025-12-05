Hidrovía: un organismo clave de la ONU respaldó el proceso de licitación impulsado por el Gobierno

Según el estudio, cuatro compañías internacionales de dragado cumplen con las exigencias del pliego: Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Oord. Además, señala que otras firmas podrían integrarse mediante consorcios para alcanzar los requisitos mínimos. Además, el informe identifica otras firmas como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co. y Weeks Marine, que si bien podrían no cumplir individualmente los requisitos mínimos, “podrían presentarse conjuntamente con otras para alcanzar el tamaño de flota preciso”.

“La realidad del sector permite asegurar que no solo no existe una restricción a la competencia en el marco del concurso, sino que sería posible completar las ofertas con aspectos que mejorarían las garantías de servicio del nuevo concesionario”, dice el informe del organismo en sus recomendaciones finales. "Le aporta transparencia, garantía de participación y competencia al proceso", aclararón desde el Gobierno.

Además el documento explicita que la licitación debería quedar en manos del oferente que “que obtenga la mayor puntuación” combinando evaluación técnica y económica, manteniendo un umbral mínimo de calidad para la primera.

¿Qué recomienda el informe?

El documento recomienda introducir ajustes puntuales a los pliegos. Entre ellos, destaca la necesidad de fortalecer el perfil profesional del representante técnico de cada oferente, formalizar un procedimiento ante situaciones imprevistas de interés público y ordenar criterios de evaluación económica.

Sobre la adjudicación, plantea que el contrato debe otorgarse a quien logre la mayor puntuación combinada entre calidad técnica y propuesta económica, con un umbral mínimo para la primera. También propone aclarar la vigencia del fideicomiso previsto, que debería concluir una vez agotados los fondos.

El informe considera adecuado el esquema de concesión "a riesgo empresario y sin aval del Estado", siempre que se garantice una supervisión robusta por parte de la ANPyN. Además recomienda crear una Sociedad de Propósito Específico para mejorar la trazabilidad y el control contractual.

Asimismo, llama a reforzar la ciberseguridad, escalonar inversiones y conformar comisiones técnicas permanentes para monitorear dragado, balizamiento y tecnología. Estas medidas, según el documento, fortalecerían la transparencia y sostenibilidad del contrato.

¿Por qué es importante?

La Hidrovía transporta más del 80% del comercio exterior argentino. También cumple un rol estratégico para Paraguay, Bolivia, Uruguay y parte del sur de Brasil, lo que refuerza la importancia de asegurar un servicio eficiente y estable.

Desde el punto de vista económico, el modelo propuesto recibe respaldo técnico, aunque se sugiere revisar cada diez años las proyecciones de ingresos, costos y tarifas. El estudio estima una inversión inicial superior a los 420 millones de dólares para dragado, señalización y modernización.

El informe no implica la aprobación definitiva del resultado del concurso. "Tras completar esta nueva instancia de cara a la sociedad, la ANPyN procederá a la elaboración de los pliegos finales, y se avanzará con el llamado a la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional, a riesgo empresarial y sin aval del Estado", aclaró el Gobierno que celebró que "los pliegos determinarán una nueva etapa para la logística argentina, con un sistema más moderno y una sensible baja de costos".