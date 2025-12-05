La madre de una famosa millonaria viaja en colectivo y se filtró la sorprendente foto: de quién se trata

Generalmente el ambiente de la farándula es sinómimo de lujos y excentricidades para el resto de las personas pero sin embargo la madre de una primera figura del medio local demostró todo lo contrario.
En Desayuno Americano revelaron la imagen de la mamá de una famosa del medio local que fue vista viajando en colectivo. Los detalles.
En el ciclo Desayuno Americano (América Tv) se comentó de manera enigmática que la mamá de una conocida persona del medio fue vista viajando en un colectivo por la ciudad acompañada de su pareja.
Luego de varios minutos de misterio, finalmente Luis Bremer sobre el final del programa reveló que la protagonista de la historia se trata de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara.
"Revelamos ahora de esta madre de una mega millonaria y famosa viajando en bondi, en el 130 ayer por la tarde con su novio al lado. Ella es Nora (Colosimo), la madre de Wanda Nara", indicó el periodista.
A lo que Mariana Contartessi observó a raíz de su experiencia diaria personal: "Por cómo está fin de año cuesta mucho conseguir autos de aplicación, te lo digo porque soy usuaria".
"¿Querés que te cuente cuántos departamentos tiene en el Chateau y cuántos autos tiene parados y sin usar?", le dijo al respecto Carlos Salerno. A lo que la conductora Pamela David observó: "O sea que podría tener un chofer".
Nora se mostró acompañada por su pareja Rafael Stancanelli en el viaje en un colectivo que se encontraba lleno de pasajeros y los dos se encontraban parados en la mitad del bus. En la foto se la puede ver de espaldas y con sus manos sujetando las barandas.
La relación entre Nora Colosimo y Wanda Nara siempre fue muy cercana, pero ha pasado por momentos de tensión y distanciamiento debido a las polémicas de su hija con Mauro Icardi, donde Nora desaprobaba las formas de su hija.
Aunque Colosimo siempre apoyó a su hija como madre y abuela, se conoció hace un tiempo de una ruptura temporal en su comunicación por estas diferencias que luego con el correr de las semanas fue solucionada.
En un video junto a Nora Colosimo, la abogada Ana Rosenfeld hizo una confesión totalmente inesperada sobre su amiga Wanda Nara que soprendió a todos desde las redes sociales.
Nora y Ana compartieron un divertido momento mientras se dirigían juntas a disfrutar del musical Cuando Frank conoció a Carlitos. En el video, ambas se encuentran adentro de un auto felices por la divertida salida teatral.
“Vamos a ir a ver cuando Frank conoció a... Charlie. Charlie, ahí está. O sea, Frank Sinatra... Es un musical, me encanta. Amo los musicales”, comenzó diciendo la abogada.
Y sobre la amistad que las une, la abogada explicó: “Nos conocemos hace muchos años, desde que nació Valentino". “Tres meses tenía Valu, contame cómo fue, porque ahí me acuerdo”, aportó como dato Nora.
Pero la charla llevó a dejar al descubierto algo que involucraba a Wanda Nara y Maxi López. Ana Rosenfeld recordó un episodio que la sorprendió en Punta del Este: “Ana, por favor, necesito que te vengas a Buenos Aires porque me quiero separar de Maxi”, señaló.
La confesión generó una reacción inmediata en Colosimo, quien la interrumpió al instante y sorprendida por su declaración: “Ay, Ana, ¡no era eso lo que tenías que decir!. Y ahora estamos todos re amigos”.
A pesar del intento de Nora por mantener la conversación en tono más liviano, Rosenfeld reafirmó que ese fue el episodio que marcó su primer encuentro.
Colosimo intentó corregir la cronología: “Pero no se separó a los tres meses del bebé. No se separó, Ana”. Y la abogada explicó que, aunque viajó en ese momento a Buenos Aires, la pareja pudo haber retomado la relación luego. Pero Nora fue tajante: “No, no se separaron”.
El intercambio terminó con un pedido de Ana Rosenfeld para frenar la grabación del video de manera inmediata: “Pará, pará. Cortá un minuto”, exclamó, mientras Colosimo preguntó asombrada: “¿En serio?”, y la abogada insistió: “Sí, cortá un minuto”.