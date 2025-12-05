La madre de una famosa millonaria viaja en colectivo y se filtró la sorprendente foto: de quién se trata

Embed

A lo que Mariana Contartessi observó a raíz de su experiencia diaria personal: "Por cómo está fin de año cuesta mucho conseguir autos de aplicación, te lo digo porque soy usuaria".

"¿Querés que te cuente cuántos departamentos tiene en el Chateau y cuántos autos tiene parados y sin usar?", le dijo al respecto Carlos Salerno. A lo que la conductora Pamela David observó: "O sea que podría tener un chofer".

Nora se mostró acompañada por su pareja Rafael Stancanelli en el viaje en un colectivo que se encontraba lleno de pasajeros y los dos se encontraban parados en la mitad del bus. En la foto se la puede ver de espaldas y con sus manos sujetando las barandas.

La relación entre Nora Colosimo y Wanda Nara siempre fue muy cercana, pero ha pasado por momentos de tensión y distanciamiento debido a las polémicas de su hija con Mauro Icardi, donde Nora desaprobaba las formas de su hija.

Aunque Colosimo siempre apoyó a su hija como madre y abuela, se conoció hace un tiempo de una ruptura temporal en su comunicación por estas diferencias que luego con el correr de las semanas fue solucionada.

Ana Rosenfeld expuso en un video a Wanda Nara con un dato inesperado y Nora Colosimo la retó

En un video junto a Nora Colosimo, la abogada Ana Rosenfeld hizo una confesión totalmente inesperada sobre su amiga Wanda Nara que soprendió a todos desde las redes sociales.

Nora y Ana compartieron un divertido momento mientras se dirigían juntas a disfrutar del musical Cuando Frank conoció a Carlitos. En el video, ambas se encuentran adentro de un auto felices por la divertida salida teatral.

“Vamos a ir a ver cuando Frank conoció a... Charlie. Charlie, ahí está. O sea, Frank Sinatra... Es un musical, me encanta. Amo los musicales”, comenzó diciendo la abogada.

Y sobre la amistad que las une, la abogada explicó: “Nos conocemos hace muchos años, desde que nació Valentino". “Tres meses tenía Valu, contame cómo fue, porque ahí me acuerdo”, aportó como dato Nora.

Pero la charla llevó a dejar al descubierto algo que involucraba a Wanda Nara y Maxi López. Ana Rosenfeld recordó un episodio que la sorprendió en Punta del Este: “Ana, por favor, necesito que te vengas a Buenos Aires porque me quiero separar de Maxi”, señaló.

La confesión generó una reacción inmediata en Colosimo, quien la interrumpió al instante y sorprendida por su declaración: “Ay, Ana, ¡no era eso lo que tenías que decir!. Y ahora estamos todos re amigos”.

A pesar del intento de Nora por mantener la conversación en tono más liviano, Rosenfeld reafirmó que ese fue el episodio que marcó su primer encuentro.

Colosimo intentó corregir la cronología: “Pero no se separó a los tres meses del bebé. No se separó, Ana”. Y la abogada explicó que, aunque viajó en ese momento a Buenos Aires, la pareja pudo haber retomado la relación luego. Pero Nora fue tajante: “No, no se separaron”.

El intercambio terminó con un pedido de Ana Rosenfeld para frenar la grabación del video de manera inmediata: “Pará, pará. Cortá un minuto”, exclamó, mientras Colosimo preguntó asombrada: “¿En serio?”, y la abogada insistió: “Sí, cortá un minuto”.