Diego Santilli recibió al gobernador de La Pampa para negociar el Presupuesto antes de las sesiones extraordinarias

Ziliotto llegó temprano, con una agenda cargada y un objetivo central: reclamar definiciones sobre una deuda previsional que, según los cálculos provinciales, supera los $400.000 millones. “Venimos a reiterar el reclamo”, enfatizó frente a la prensa acreditada. No fue la primera vez que lo planteó —ni será la última—, pero el mandatario buscó esta vez una respuesta concreta sobre fechas, montos y modalidades de pago.

Un reclamo histórico y una deuda que crece

“La deuda actualizada según nuestros números supera los 400.000 millones de pesos. Su enorme proporcionalidad tiene que ver con el déficit previsional”, explicó Ziliotto. La Pampa es una de las 13 provincias que nunca transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, y por lo tanto reclama todos los años el envío de fondos compensatorios establecidos por la ley.

Según el gobernador, eso ubica a La Pampa “en desigualdad de condiciones con el resto de las provincias”, porque los envíos automáticos y los mecanismos de actualización no contemplan los desfasajes reales del sistema previsional provincial.

El reclamo formal se enmarca en el programa de extinción de obligaciones recíprocas firmado con el Ministerio de Economía meses atrás. Ziliotto advirtió que el Gobierno nacional todavía no definió si reconocerá el monto total de la deuda ni cómo la cancelará.

“Lo que hemos charlado es que lo más antes posible nos darán respuestas acerca de cuál es la decisión del Gobierno Nacional para empezar a achicar la deuda con La Pampa”, dijo.

Fuentes provinciales señalan que la expectativa es obtener un desembolso inicial significativo, acompañado de un esquema mensual que permita oxigenar las cuentas locales en un contexto de recortes, caída de la actividad y freno a la obra pública.

Presupuesto 2026: Ziliotto le baja el pulgar a Milei

Uno de los momentos más claros del encuentro fue cuando se le preguntó al gobernador qué postura adoptará respecto del Presupuesto 2026, una de las prioridades legislativas del Ejecutivo nacional. Su respuesta fue categórica:

“Ese presupuesto no contempla el interés de la provincia. Eso le dije al presidente Milei hace un mes. No contiene la realidad de un país federal, que es necesario hacerle reformas.”

Ziliotto sostiene que el texto enviado por el oficialismo “no colma las necesidades” de La Pampa y no incorpora ninguna compensación por la deuda previsional, ni recursos para obras públicas, ni programas actualmente frenados por falta de financiamiento.

A diferencia de otros gobernadores dialoguistas, Ziliotto buscó despejar cualquier vinculación entre los pedidos de la provincia y un eventual apoyo legislativo:

“Esto no es un toma y daca. Nosotros venimos a reclamar una deuda, y bajo ningún punto de vista se planteó cuál será la actitud o el voto de los legisladores de La Pampa. Eso va totalmente aparte.”

Con esta frase, el gobernador se posiciona como una de las voces más firmes dentro del peronismo, aunque sin romper los canales institucionales de diálogo con el Gobierno nacional.

Reformas laboral y tributaria: críticas por falta de información

Mientras la Casa Rosada insiste en avanzar con su paquete de reformas estructurales durante las sesiones extraordinarias, Ziliotto advirtió que no puede respaldar ni rechazar proyectos que desconoce.

“Las reformas no las conocemos, entonces es imposible opinar. Lamentablemente en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada. Nosotros no vamos a entrar en eso.”

El gobernador aseguró que ni él ni los legisladores pampeanos vieron los borradores finales de las reformas laboral y tributaria. La falta de acceso anticipado a esos textos también fue señalada por mandatarios de otras provincias, incluso algunos que integran bloques aliados al Gobierno.

Según pudo saber este medio, Ziliotto insistirá en que cualquier reforma laboral debe respetar tanto las competencias provinciales como los convenios colectivos de actividades productivas claves en su distrito.

Obra pública, viviendas, rutas y programas sociales: una lista extensa de reclamos

La visita del gobernador incluyó una batería de demandas adicionales que La Pampa viene planteando desde que la administración libertaria frenó gran parte de la obra pública y recortó transferencias de capital.

Ziliotto exigió:

Reactivación de obras públicas paralizadas , que la Provincia continuó con fondos propios pero reclama compensación.

Financiamiento para viviendas del ProCreAr que quedaron inconclusas.

Reparación urgente de 600 kilómetros de rutas nacionales cuya falta de mantenimiento provoca desvíos masivos hacia rutas provinciales saturadas.

Continuidad del Acueducto del Río Colorado , considerado estratégico para el abastecimiento de agua.

Mantenimiento y financiamiento de programas de género y equipamiento sanitario, hoy suspendidos o sin previsión presupuestaria.

En la Casa Rosada reconocen que Ziliotto mantiene una postura institucional, no confrontativa, pero advierten que sus demandas se multiplican en un momento de fuerte ajuste fiscal.

El Gobierno necesita votos y las provincias exigen respuestas

Sergio Ziliotto El gobernador de La Pampa ha sido uno de los dirigentes que con mayor firmeza cuestionó las políticas económicas y fiscales de Milei.

En este contexto, los gobernadores comenzaron a elevar su tono y a plantear con mayor claridad qué esperan recibir a cambio de acompañar al oficialismo. Aunque Santilli ya mantuvo reuniones con casi todos los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, el clima cambió: las provincias quieren gestos concretos antes de comprometer su respaldo legislativo.

“El Colo” llega así a la etapa final de su agenda. Solo le restan encuentros presenciales con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y con el puntano Claudio Poggi. Este último, aunque no tiene representación parlamentaria, podría ser convocado por su cercanía política a La Libertad Avanza y su apoyo explícito en las elecciones de octubre.

Mientras tanto, el ministro del Interior sigue recibiendo señales. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, celebró la aprobación de financiamiento para obras en su provincia y destacó que el giro “es una gran noticia para Santa Fe y para el país”.

“Demuestra que con orden, transparencia y reglas claras, la Argentina puede recuperar la confianza del mundo”, escribió en X.

Aun así, Olivares dejó implícito que los recursos llegan en un momento de extrema sensibilidad fiscal. Las provincias, de manera transversal, reclaman previsibilidad financiera y certezas sobre la continuidad de proyectos clave.

La Ciudad también presiona: Jorge Macri exige normalizar los pagos de coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llegó a las negociaciones con un reclamo fuerte: la actualización de las transferencias correspondientes al 1,4% de coparticipación que la Corte Suprema ordenó a la Nación enviar a la Ciudad.

Desde Uspallata exigen la normalización de los pagos, incorporación del monto en el Presupuesto 2026, reconocimiento formal de la deuda acumulada: $274.000 millones desde agosto.

Macri pide que los fondos sean incluidos por ley para evitar nuevos litigios judiciales.

El tablero político hacia las sesiones extraordinarias

A medida que crece la presión de los gobernadores, Santilli acelera las reuniones individuales y define qué concesiones puede habilitar la Casa Rosada sin comprometer su plan macroeconómico.

La estrategia del Ejecutivo apunta a: cerrar acuerdos antes del 10 de diciembre; garantizar un dictamen del Presupuesto antes del 15 de diciembre; mantener un esquema de negociación caso por caso; y evitar un encuentro masivo de gobernadores que pueda exponer diferencias públicas.