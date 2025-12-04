La sanción del endeudamiento en PBA dejó acusaciones de LLA por "cargos negociados" y la respuesta del kicillofismo

"Esos mismos de siempre con tal de negociar cargos, son capaces de endeudar a los bonaerenses, el futuro de todos nosotros y facilitarle el trabajo a Kicillof para prescindir del poder legislativo los próximos dos años y así correr la carrera a la Presidencia", lanzó y advirtió: "Tomen nota. Usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra, pervirtiendo la entidad financiera aún cuando ya juraron los nuevos legisladores".

"Se aprovechan de las últimas horas de los mandatos vigentes para hacer negocios que saben que se van a terminar cuando asuma la nueva bancada de La Libertad Avanza", denunció e insistió: "Que se entienda bien. Negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar".

"No vamos a ser parte de estos negociados de casta, no nos vamos a correr del camino de austeridad fiscal y responsabilidad política que nuestro presidente Javier Milei nos ha marcado", reforzó Pareja

Fuentes cercanas a Pareja confiaron a A24.com reafirmaron que "fue escandaloso" lo sucedido en el recinto esta madrugada y al ser consultados por el acompañamiento del PRO, aliado de LLA, expresaron que "la intención siempre es no imponer a un partido entero la definición". "Apuntamos a quienes votaron para que saliera después que cada estructura se haga responsable por lo que hizo", lanzaron y se diferenciaron del resto de la oposición: "En ningun momento nos sentamos con el kicillofismo a charlar nada porque ya sabíamos que venía de esta manera".

La respuesta de la Gobierno bonaerense

Fuentes cercanas a Kicillof indicaron a A24.com que el Gobierno bonaerense está conforme con la sesión desarrollada esta madrugada "porque finalmente salieron las tres leyes fundamentales para el funcionamiento de la Provincia". Y con un claro mensaje en respuesta a las repercusiones que se armó por la votación, sostuvieron que "estas leyes no son para Kicillof, son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires".

En esa línea, explicaron que "con este permiso de endeudamiento se cubre lo que se pagó durante 2025 de servicios de deuda y lo que viene en 2026".

Sobre otro de los puntos que incluyó la negociación, un fondo de más de 350 mil millones de pesos para los intendentes, de los cuales Kicillof garantizó adelantar 250.000 mil millones de pesos, celebaron que "salió en los mismos parámetros que anunció".

En cuanto a la polémica por los cargos que se distribuyeron, señalaron que "son los que habitualmente ocupan los opositores: Consejo general de educación y Tribunal fiscal. Y puntualmente sobre la ampliación del directorio del Banco Provincia, reconocieron que "ante el pedido de más cargos, se buscó que se aprobara por Legislatura, para que los distintos grupos políticos asumieran la responsabilidad de la creación de estos cargos".

La otra polémica en la sesión: el cruce Guerrera y Passaglia

Antes de la votación, cerca de la medianoche la sesión se reanudó con otra polémica que incluyó al intendente de San Nicolás y diputado en uso de licencia, Santiago Passaglia. El presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, explicó que el mandatario no podía tomar la palabra porque no forma parte del cuerpo "en la medida en que no presentó la licencia otorgada por el Concejo Deliberante de su ciudad y continúa siendo intendente".

Previamente, el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli había pedido la palabra para corroborar si, tal como lo exige el Reglamento Interno, había ingresado por secretaría la licencia como intendente de Passaglia -que debe ser otorgada por el Concejo Deliberante- quién exigía incorporarse al cuerpo. Según fuentes de la Legislatura bonaerense "se constató que la licencia no fue presentada".

Passaglia Guerrera

"El ejercicio de ambas funciones está limitado por el reglamento del cuerpo y prohibido taxativamente por la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 7 inciso 1 que establece que las funciones de Intendente", explicaron desde el parlamento bonaerense.

Sin embargo, Passaglia denunció en redes sociales que "el kirchnerismo, en un claro abuso de poder, un profundo desconocimiento de las normas y apañado por sus amigos de la política que dicen ser oposición pero en realidad sólo les interesa la propia, impidió que asumiera mi banca".