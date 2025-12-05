El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió con un anuncio sobre su futuro

Embed

Asimismo, en otra de las imágenes compartidas se lo puede ver a Lucio y a José María posando en el colegio, postal en la que escribió orgulloso: "Se recibe mi pollo. Secundario terminado".

Por su parte, horas después ya más relajado Lucio Muscari sumó una nueva emoción al mostrarse feliz junto al director teatral, donde ambos festejaron una noticia más que importante para el futuro del joven.

José María Muscari y Lucio - egreso secundaria

Fue el propio Lucio quien anunció que fue declarado apto para comenzar la carrera de piloto de avión. "Me habían rechazado el trámite, pero lo volví a hacer y estoy apto", reveló mientras su padre celebraba a grito de "¡apto, apto!".

Con la graduación escolar y el permiso para iniciar su formación aeronáutica, Lucio suma un combo de logros que potencia su camino, siempre atravesado por la dedicación y las nuevas metas. Y como en cada paso importante, su papá José María Muscari está ahí para guiarlo, acompañarlo y celebrarlo.

Cómo fue el debut como modelo de Lucio, el hijo de José María Muscari

El mes pasado Lucio, el hijo adoptivo de José María Muscari, dio un paso clave en su flamante camino dentro de la moda y se animó a presentarse por primera vez como modelo de pasarela. El reconocido director teatral no ocultó el orgullo que le generó el momento y compartió en sus redes sociales varias imágenes del detrás de escena, capturando la previa a ese debut tan esperado.

En uno de los videos que subió a Instagram, se escucha a Muscari acercarse a su hijo con la mezcla justa de ternura y entusiasmo. “¿Estás nervioso? Este es tu debut de modelo”, le consulta mientras registran el back del desfile. Sin dudar, el adolescente responde con total transparencia: “La verdad, un poco sí, pero me encanta. Estoy bien”. Ese intercambio marcó el clima del día: una mezcla de ansiedad y emoción por atravesar un mundo nuevo.

Para su primera aparición, Lucio lució un traje negro impecable con tiradores, pero el accesorio que acaparó todas las miradas fue el moño con transparencias que llevó al cuello, un detalle audaz que completó su look y lo hizo destacar entre los participantes. En las imágenes previas a la pasarela, se lo ve seguro, posando como si ya estuviera familiarizado con el ritmo de los desfiles pese a ser su primera experiencia.

Muscari dejó plasmado su orgullo en una historia donde agregó la frase: “Debut de @lucio_muscariok en mundo pasarela”, celebrando abiertamente el logro del adolescente. Pero el joven no estuvo solo en la pasarela: compartió escena con un grupo de chicos y chicas que también formaron parte del show. El director, siempre atento al detalle, comentó que varios ya tenían rodaje en el modelaje y halagó los estilismos: “Altísimos looks. Todos los looks son de MH, ¿no? Me encantan. Espectacular”, dijo mientras grababa.

En otro de los fragmentos que difundió, se lo escucha dialogar con la responsable del evento, a quien elogió sin filtros: “Amo el evento que organizaste, divino. La facha de tus modelos, no se puede creer”. Sus palabras no solo destacaron la producción, sino también la emoción que le genera acompañar a su hijo en este nuevo desafío personal y profesional.