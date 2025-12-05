El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió con un anuncio sobre su futuro
En plena emoción por el logro de su hijo, José María Muscari mostró escenas familiares inéditas antes de la ceremonia de colación, ocasión en la que Lucio sorprendió con un anuncio que define su futuro inmediato.
5 dic 2025, 10:52
El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió con un anuncio sobre su futuro
Lucio Muscari vuelve a estar en el centro de una historia que toca fibras sensibles. Después del proceso de adopción que emocionó a la Argentina y un año en el que dio sus primeros pasos en el mundo fashion y ganó visibilidad, el hijo del director teatral José María Muscari alcanzó un objetivo clave: se graduó del colegio secundario. El cierre de esta etapa coincide con un crecimiento personal sostenido, donde esfuerzo y dedicación acompañan la construcción de su propia imagen pública.
Lo cierto es que en las últimas horas, José María compartió en sus redes sociales varios videos en los que registró cómo se lookeó el adolescente, así como también el momento clave del acto de colación: cuando Lucio sube al escenario para retirar su diploma.
"No acredito el look de esta persona. Pantalón de cuero, borcegos, el colgante que roba todas las miradas y saco", relató el director teatral entre risas mientras recorría con la cámara de su teléfono celular el outfit que Lucio eligió para su graduación secundaria. Al tiempo que agregó orgulloso: "De la cara no hay nada para decir porque es facha, facha".
En tanto, minutos antes del comienzo de la ceremonia escolar, Muscari relató que toda la familia esperaba ansiosa al joven para abrazarlo. "El tipo se recibe con todo. Capo. Sos el mejor hijo del mundo", escribió emocionado el director en sus Instagram Stories.
Asimismo, en otra de las imágenes compartidas se lo puede ver a Lucio y a José María posando en el colegio, postal en la que escribió orgulloso: "Se recibe mi pollo. Secundario terminado".
Por su parte, horas después ya más relajado Lucio Muscari sumó una nueva emoción al mostrarse feliz junto al director teatral, donde ambos festejaron una noticia más que importante para el futuro del joven.
Fue el propio Lucio quien anunció que fue declarado apto para comenzar la carrera de piloto de avión. "Me habían rechazado el trámite, pero lo volví a hacer y estoy apto", reveló mientras su padre celebraba a grito de "¡apto, apto!".
Con la graduación escolar y el permiso para iniciar su formación aeronáutica, Lucio suma un combo de logros que potencia su camino, siempre atravesado por la dedicación y las nuevas metas. Y como en cada paso importante, su papá José María Muscari está ahí para guiarlo, acompañarlo y celebrarlo.
Cómo fue el debut como modelo de Lucio, el hijo de José María Muscari
El mes pasado Lucio, el hijo adoptivo de José María Muscari, dio un paso clave en su flamante camino dentro de la moda y se animó a presentarse por primera vez como modelo de pasarela. El reconocido director teatral no ocultó el orgullo que le generó el momento y compartió en sus redes sociales varias imágenes del detrás de escena, capturando la previa a ese debut tan esperado.
En uno de los videos que subió a Instagram, se escucha a Muscari acercarse a su hijo con la mezcla justa de ternura y entusiasmo. “¿Estás nervioso? Este es tu debut de modelo”, le consulta mientras registran el back del desfile. Sin dudar, el adolescente responde con total transparencia: “La verdad, un poco sí, pero me encanta. Estoy bien”. Ese intercambio marcó el clima del día: una mezcla de ansiedad y emoción por atravesar un mundo nuevo.
Para su primera aparición, Lucio lució un traje negro impecable con tiradores, pero el accesorio que acaparó todas las miradas fue el moño con transparencias que llevó al cuello, un detalle audaz que completó su look y lo hizo destacar entre los participantes. En las imágenes previas a la pasarela, se lo ve seguro, posando como si ya estuviera familiarizado con el ritmo de los desfiles pese a ser su primera experiencia.
Muscari dejó plasmado su orgullo en una historia donde agregó la frase: “Debut de @lucio_muscariok en mundo pasarela”, celebrando abiertamente el logro del adolescente. Pero el joven no estuvo solo en la pasarela: compartió escena con un grupo de chicos y chicas que también formaron parte del show. El director, siempre atento al detalle, comentó que varios ya tenían rodaje en el modelaje y halagó los estilismos: “Altísimos looks. Todos los looks son de MH, ¿no? Me encantan. Espectacular”, dijo mientras grababa.
En otro de los fragmentos que difundió, se lo escucha dialogar con la responsable del evento, a quien elogió sin filtros: “Amo el evento que organizaste, divino. La facha de tus modelos, no se puede creer”. Sus palabras no solo destacaron la producción, sino también la emoción que le genera acompañar a su hijo en este nuevo desafío personal y profesional.