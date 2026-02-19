Horacio Pietragalla le dejó una cadena a Martín Menem en el debate de la reforma laboral: "El símbolo de esta ley"

Embed

La respuesta de Martín Menem

El presidente de la Cámara reaccionó de inmediato y le pidió que retirara el objeto. “A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, respondió Menem.

El cruce sumó un nuevo capítulo a la tensión que domina la sesión, que ya había comenzado con cuestionamientos de la oposición al modo en que el oficialismo organizó el debate.

El conflicto se originó tras la aprobación a mano alzada del plan de labor parlamentaria impulsado por el oficialismo. Desde Unión por la Patria y otros bloques opositores pidieron una reconsideración, aunque reconocieron que no contarían con los votos necesarios.

El esquema aprobado estableció que los miembros informantes de los cinco dictámenes tendrían 20 minutos cada uno, seguidos por 40 oradores con intervenciones de cinco minutos, antes de la votación en general y en particular.

horacio-pietragalla-le-lleva-cadenas-al-4QZP3YRLKBH4NISKRWCRZMAK2E Horacio Pietragalla le llevó cadenas al escritorio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, simbolizando que esta ley quita libertad a los trabajadores.

Comenzó el debate de la reforma laboral

Tras los incidentes, el tratamiento del proyecto avanzó con la exposición del diputado libertario Lisandro Almirón, quien defendió el dictamen de mayoría.

Durante su intervención, sostuvo que la legislación laboral vigente es “rígida y anacrónica” y que dificulta la creación de empleo formal. “Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan fuera del sistema, sin aportes ni cobertura”, planteó.