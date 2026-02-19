Horacio Pietragalla le dejó una cadena a Martín Menem en el debate de la reforma laboral: "El símbolo de esta ley"
El diputado kirchnerista comparó el proyecto con la esclavitud y se acercó hasta el lugar del presidente de la Cámara para dejarle el objeto como un simbolismo.
En medio del clima de alta tensión por el tratamiento de la reforma laboral,un insólito momento se vivió en la Cámara de Diputados cuando el legislador de Unión por la Patria Horacio Pietragalla dejó una cadena en el escritorio del presidente del cuerpo, Martín Menem. El gesto ocurrió durante su intervención en el debate y generó fuertes cruces en el recinto.
La escena reflejó el nivel de confrontación política que atraviesa la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno, que busca modificar aspectos clave del mercado laboral y que genera rechazo en sectores sindicales y de la oposición.
El episodio se produjo cuando Pietragalla pidió la palabra durante la sesión y criticó la organización del debate. En su exposición, cuestionó que se limitara la participación a 40 oradores. “Quiero manifestar mi disconformidad de que en una ley que viene a quitar tantos derechos a trabajadores y trabajadoras se limite la voz solamente a 40 diputados”, expresó el ex secretario de Derechos Humanos.
Luego, el legislador elevó el tono y calificó la iniciativa como un retroceso. “Esta ley nos retrotrae a la esclavitud”, afirmó, antes de levantarse de su banca. En ese momento, caminó hacia la presidencia de la Cámara y dejó una cadena sobre el escritorio de Menem, como símbolo de lo que consideró una pérdida de derechos laborales.
La respuesta de Martín Menem
El presidente de la Cámara reaccionó de inmediato y le pidió que retirara el objeto. “A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, respondió Menem.
El cruce sumó un nuevo capítulo a la tensión que domina la sesión, que ya había comenzado con cuestionamientos de la oposición al modo en que el oficialismo organizó el debate.
El conflicto se originó tras la aprobación a mano alzada del plan de labor parlamentaria impulsado por el oficialismo. Desde Unión por la Patria y otros bloques opositores pidieron una reconsideración, aunque reconocieron que no contarían con los votos necesarios.
El esquema aprobado estableció que los miembros informantes de los cinco dictámenes tendrían 20 minutos cada uno, seguidos por 40 oradores con intervenciones de cinco minutos, antes de la votación en general y en particular.
Comenzó el debate de la reforma laboral
Tras los incidentes, el tratamiento del proyecto avanzó con la exposición del diputado libertario Lisandro Almirón, quien defendió el dictamen de mayoría.
Durante su intervención, sostuvo que la legislación laboral vigente es “rígida y anacrónica” y que dificulta la creación de empleo formal. “Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan fuera del sistema, sin aportes ni cobertura”, planteó.