Política
Javier Milei
CONGRESO

Javier Milei celebró la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados: "El empleo registrado volverá a expandirse"

Tras la votación en Diputados, la Oficina del Presidente agradeció el acompañamiento legislativo

Javier Milei celebró la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados: El empleo registrado volverá a expandirse

La Oficina del Presidente expresó su satisfacción tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral y remarcó que se trata de “una de las transformaciones estructurales” que el mandatario Javier Milei había comprometido en campaña, con el objetivo de dejar atrás “más de siete décadas de atraso” en el sistema de relaciones laborales.

Desde el Ejecutivo señalaron que la nueva norma apunta a fomentar el empleo formal, reducir los niveles de informalidad, actualizar la legislación a los estándares actuales, achicar la burocracia y agilizar los vínculos entre empleadores y trabajadores. En ese marco, destacaron especialmente que la iniciativa busca poner fin a lo que definieron como “la industria del juicio” en el país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Gobierno sostuvo que la normativa introduce la simplificación y digitalización de los trámites de registración laboral, actualiza el régimen de licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y fija pautas claras para ambas partes de la relación laboral.

Asimismo, subrayaron que el texto incluye incentivos concretos para promover la formalización del empleo, herramientas orientadas a disminuir la litigiosidad y un tratamiento particular para las pequeñas y medianas empresas, con la eliminación de trabas que —según indicaron— dificultaban su expansión, la llegada de inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Esta reforma contribuye a crear un contexto más favorable para contratar, estimular la inversión y lograr que el empleo registrado vuelva a crecer en todos los sectores de la economía, con más y mejores trabajos formales. Los argentinos hicieron un enorme esfuerzo para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, remarcaron desde el oficialismo.

En esa línea, agregaron que la modernización del esquema laboral representa “un paso clave” para consolidar ese proceso, al permitir que trabajadores y empleadores puedan proyectar a largo plazo sin la amenaza de conflictos permanentes, dentro de un modelo dinámico y acorde a los desafíos actuales.

Por último, la Oficina del Presidente agradeció a los legisladores que respaldaron la iniciativa en el Congreso de la Nación Argentina y expresó su expectativa de que ese acompañamiento se repita con los próximos proyectos que el Ejecutivo enviará al Parlamento “para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

