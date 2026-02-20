Javier Milei celebró la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados: "El empleo registrado volverá a expandirse"

“Esta reforma contribuye a crear un contexto más favorable para contratar, estimular la inversión y lograr que el empleo registrado vuelva a crecer en todos los sectores de la economía, con más y mejores trabajos formales. Los argentinos hicieron un enorme esfuerzo para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, remarcaron desde el oficialismo.

En esa línea, agregaron que la modernización del esquema laboral representa “un paso clave” para consolidar ese proceso, al permitir que trabajadores y empleadores puedan proyectar a largo plazo sin la amenaza de conflictos permanentes, dentro de un modelo dinámico y acorde a los desafíos actuales.

Por último, la Oficina del Presidente agradeció a los legisladores que respaldaron la iniciativa en el Congreso de la Nación Argentina y expresó su expectativa de que ese acompañamiento se repita con los próximos proyectos que el Ejecutivo enviará al Parlamento “para hacer grande a la Argentina nuevamente”.