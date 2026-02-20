Salió a la luz el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: "No para de..."

“¿Otro beneficio quiere? Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio”, vociferó Leunis cuando Ian pedía algo más después de decir que no quería cambiar su caja con pescados y verduras que había elegido previamente.

Wanda Nara le comentó entonces a Ian que iba a tener que hacer que algunos de sus compañeros de Masterchef Celebrity (Telefe) sí cambiase de caja, provocando que tenga que cocinar pescado y verduras en vez de cannolis. “Ah, bueno, no, no”, disparó el Chino nuevamente.

“Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo algún beneficio en realidad. Podría elegir al Chino, que no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo”, analizó posteriormente Ian, que finalmente le cambió la caja a La Reini.

Qué pasó tras la discusión de Ian Lucas y el Chino Leunis en Masterchef Celebrity

En distintos programas de espectáculos se habló de que el cruce fue acalorado o que incluso podría haber llegado a pasar a mayores, pero los dos participantes de la competencia le pusieron paños fríos al asunto.

“Somos amigos, tenemos buena onda, nos podemos enganchar en cualquier cuestión del momento (...) La verdad es que no pasó nada más que eso y no hay ningún rencor", declaró el Chino Leunis en diálogo con Intrusos (América).

Además, se refirió puntualmente al episodio que muchos señalaron como el detonante de los supuestos roces y le bajó el tono a la situación: "Ni me acuerdo creo que fue un desafío que había que llenar una cerveza y yo dije: 'ah dale, ganó de vuelta'. Pero era una cosa como para hincharlo. De verdad que no pasó más que eso, la mejor con Ian y con todos".

"Puede pasar pero hay buena energía que es lo más importante", manifestó en la misma línea, dejando en claro que el clima dentro del grupo es positivo. Y respecto a las versiones sobre favoritismos, también fue sincero: "Todos en algún momento tenemos alguna ayuda de la producción porque no llegamos o algo, matener tantos talentos con tantos compromisos no es fácil".

Ya enfocado en la etapa decisiva del certamen, habló del desgaste propio de la recta final: "Estamos saturados pero falta muy poco, seguimos cocinando, estamos ahí en la recta final. El que aguante y esté más enfocado va a ser el que tenga más chances de ganar. Estamos muy cerquita pero un día que pisas el palito y estás afuera. Paso a paso, venimos bien, en carrera y eso es lo importante", concluyó.