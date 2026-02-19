En vivo Radio La Red
Política
oficialismo
Quórum
DEBATE

El oficialismo obtuvo el quorum para dar inicio al tratamiento de la reforma laboral en Diputados

La Libertad Avanza (LLA) logró el quorum necesario en diputados para tratar el proyecto de ley de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado.

El oficialismo alcanzó el quorum necesario de 130 diputados para dar inicio al tratamiento de la reforma laboral gracias al apoyo del PRO, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el radicalismo y los bloques que responden a gobernadores peronistas no kirchneristas.

La sesión comenzó a las 14.15 con las bancas ocupadas de los libertarios, del PRO, del MID, del radicalismo y legisladores provinciales que responden a los gobernadores dialoguistas. El Gobierno necesitaba de 129 bancas ocupadas para dar inicio a la sesión.

Con anterioridad, en la reunión de labor parlamentaria donde se tuvo que acordar la forma de votación no hubo acuerdo. Por lo que se espera un debate de al menos 12 horas donde los diputados deberán definir la cantidad de oradores y el tiempo de exposición, y lo más importante el formato de votación. Hay que ver de qué manera se va a votar el proyecto después de la votación en general, si será por título o por artículo.

El oficialismo propone que haya 20 minutos de tiempo para la presentación de cada dictamen, que haya 40 oradores con un tiempo de exposición de cinco minutos cada uno y que la votación en particular sea por títulos. Con mano alzada, la propuesta del oficialismo fue aprobada.

El proyecto en general viene de ser aprobado por el Senado con un total de 42 votos a favor y 30 negativos por parte de los bloques opositores.

Las tensiones en el recinto

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó críticas contra sectores opositores que facilitaron el quórum para debatir la reforma laboral y los instó a sostener su postura durante la discusión. "Den la cara y banquense el debate, caraduras. Se van a arrepentir de lo que está haciendo en esta sesión", dijo luego de que el diputado Gabriel Bornoroni pidiera votar el plan de labor parlamentaria.

El diputado salteño Carlos Raúl Zapata lanzó críticas contra sectores opositores durante un homenaje que solicitó en la sesión y reclamó orden en medio de los cruces. "Pongamos orden. En mandrilandia no se respeta el reglamento", sostuvo mientras se mezclaban aplausos y silbidos. Luego ironizó "Gracias por los aplausos. No soy Bad Bunny".

Noticia en desarrollo...

