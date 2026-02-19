El oficialismo obtuvo el quorum para dar inicio al tratamiento de la reforma laboral en Diputados

Las tensiones en el recinto

El proyecto en general viene de ser aprobado por el Senado con un total depor parte de los bloques opositores.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó críticas contra sectores opositores que facilitaron el quórum para debatir la reforma laboral y los instó a sostener su postura durante la discusión. "Den la cara y banquense el debate, caraduras. Se van a arrepentir de lo que está haciendo en esta sesión", dijo luego de que el diputado Gabriel Bornoroni pidiera votar el plan de labor parlamentaria.

El diputado salteño Carlos Raúl Zapata lanzó críticas contra sectores opositores durante un homenaje que solicitó en la sesión y reclamó orden en medio de los cruces. "Pongamos orden. En mandrilandia no se respeta el reglamento", sostuvo mientras se mezclaban aplausos y silbidos. Luego ironizó "Gracias por los aplausos. No soy Bad Bunny".

Noticia en desarrollo...